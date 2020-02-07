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Формула 2 / Новость

FIA не нашла виновных в смертельной аварии Юбера

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FIA не нашла виновных в смертельной аварии Юбера
Автор:
, редактор
7 февр. 2020 г., 14:28

Специальная комиссия федерации не смогла установить единую причину катастрофы.

FIA завершила расследование аварии на этапе Формулы 2 в Спа в прошлом году, которая привела к гибели Антуана Юбера и серьезным травмам Хуана Мануэля Корреа. В инциденте поучаствовали четыре машины, кроме пострадавших это были Джулиано Алези и Ральф Бошунг.

Комиссия федерации опросила участников эпизода, рассмотрела видеозаписи и физические доказательства, посекундно восстановив ход событий. В результате подробного разбора эпизода в FIA не смогли назвать единую причину катастрофических последствий аварии или установить виновника эпизода. Заключение федерации гласит: 

– Цепь событий привела к взаимосвязанной и сложной череде аварий с участием четырех пилотов, завершившейся столкновением типа T-bone на высокой скорости между машинами Хуана Мануэля Корреа и Антуана Юбера

– Скорость и траектории контактов между машинами привели к большой мощности столкновений, что вылилось в смертельную травму Антуана Юбера и тяжелые повреждения Хуана Мануэля Корреа

– У тяжести аварии не было единой причины, к ней привели многочисленные факторы

– Расследование не нашло свидетельств того, что кто-то из пилотов не вел себя соответственно событиям на трассе или не реагировал на появление желтых флагов

– Реакция маршалов и руководителей гонки в части размещения сигналов и спасательных действий была своевременной и правильной

В FIA пообещали продолжить работу над безопасностью гонок исходя из данных, полученных на примере этой аварии.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Антуан Юбер
Автор Иван Матушкин

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20 мар. - 22 мар.

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