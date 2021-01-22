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Формула 2 / Новость

Протеже Ferrari Армстронг проведет сезон-21 в Формуле 2

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Протеже Ferrari Армстронг проведет сезон-21 в Формуле 2
Автор:
, News editor

Новозеландец выступит за DAMS, став одним из соперников Роберта Шварцмана

В отличие от других слушателей Академии Ferrari – Мика Шумахера, Каллума Илотта и Роберта Шварцмана – новозеландец Маркус Армстронг в прошедшем сезоне Ф2 не смог бороться в группе лидеров. Выступая за ART, он финишировал вторым в самой первой гонке, но в дальнейшем редко зарабатывал очки, ни разу не выиграл и занял только 13-е место.

После завершения сезона Маркус провел тесты в составе DAMS, а в пятницу стало известно, что именно за этот французский коллектив он и поедет в новом сезоне Ф2. 

«У DAMS огромная история в GP2 и Ф2, – цитирует Армстронга пресс-служба. – Это одна из лучших команд, если не самая лучшая. 

За то небольшое время, что мы поработали вместе, мне стало ясно, что там собраны лучшие люди, и у них есть ресурсы чтобы дать мне именно то, что требуется. Мы нацеливаемся на титул.

Мы уже обсудили, что финишировать вторыми нам не интересно».

Ожидается, что уже на следующей неделе Ferrari пригласит Армстронга на тесты машины Ф1 во Фьорано. Для гонщика это будет первый подобный опыт. 

Наннини совместит программы в Ф2 и Ф3

Также в пятницу стало известно, что Маттео Наннини в 2021 году воспользуется новыми правилами FIA, по которым в рамках уик-эндов Гран При будут чередоваться этапы Формулы 2 и Формулы 3. 

Итальянец – сын победителя Гран При Японии 1989 года Алессандро Наннини – поедет в обеих молодежных сериях. Это первый подобный случай после перехода на новый регламент.

Год назад Наннини-младший стал только 18-м в Ф3, один раз поднявшись на подиум. Теперь 17-летнего пилота ждут выступления за HWA, в составе которой прошлый чемпионат провел Артем Маркелов.

Маттео уже имел возможность познакомиться с техникой Формулы 2 на тестах. Его напарником станет еще один итальянец Алессио Делледа, в 2020-м не заработавший в Ф3 ни одного очка.

Сезон Формулы 2 стартует 27-28 марта в Бахрейне.

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Фото: Себастьян Розендаль / Dutch Photo Agency

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Маркус Армстронг
Команды DAMS
Автор Том Ховард

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