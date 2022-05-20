Протеже Alpine отобрал поул Ф2 у юниора Red Bull

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Дуэна можно назвать одним из самых невезучих пилотов первой половины сезона Формулы 2 – обладая несомненной скоростью, сын легенды MotoGP никак не может воплотить ее в результат.

Он уже выиграл квалификацию на стартовом этапе сезона в Бахрейне, а в Барселоне стал первым, кто добился такого результата дважды. Австралиец проехал круг за 1:28.612 и на долю секунды превзошел результат Юри Випса.

Для того пятница вышла насыщенной, так как кроме сессий Ф2 эстонский пилот дебютировал за рулем Red Bull Формулы 1 в первой тренировке Гран При. Випс едва не провалил квалификацию – еще за минуту до клетчатого флага он был лишь 21-м, но справился с прессингом и выдал отличный круг.

Имеющий поддержку Mercedes Фредерик Вести показал третий результат, а вот лидер общего зачета Тео Пуршер на этот раз остался седьмым. Французу помешал на быстром круге Фелипе Другович, которого теперь может ждать судейское наказание. Пока что именно у бразильца реверсивный поул субботней гонки.

Ральф Бошунг вынужден был сняться с этапа из-за сильной боли в шее.

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Результаты квалификации Формулы 2 в Барселоне