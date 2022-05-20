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Формула 2 / Барселона Отчет о квалификации

Протеже Alpine отобрал поул Ф2 у юниора Red Bull

Джек Дуэн опередил в барселонской квалификации Юри Випса с разницей в 0,023 секунды

Меган Уайт
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Протеже Alpine отобрал поул Ф2 у юниора Red Bull
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Дуэна можно назвать одним из самых невезучих пилотов первой половины сезона Формулы 2 – обладая несомненной скоростью, сын легенды MotoGP никак не может воплотить ее в результат. 

Он уже выиграл квалификацию на стартовом этапе сезона в Бахрейне, а в Барселоне стал первым, кто добился такого результата дважды. Австралиец проехал круг за 1:28.612 и на долю секунды превзошел результат Юри Випса.

Для того пятница вышла насыщенной, так как кроме сессий Ф2 эстонский пилот дебютировал за рулем Red Bull Формулы 1 в первой тренировке Гран При. Випс едва не провалил квалификацию – еще за минуту до клетчатого флага он был лишь 21-м, но справился с прессингом и выдал отличный круг.

Имеющий поддержку Mercedes Фредерик Вести показал третий результат, а вот лидер общего зачета Тео Пуршер на этот раз остался седьмым. Французу помешал на быстром круге Фелипе Другович, которого теперь может ждать судейское наказание. Пока что именно у бразильца реверсивный поул субботней гонки. 

Ральф Бошунг вынужден был сняться с этапа из-за сильной боли в шее. 

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Результаты квалификации Формулы 2 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 1'28.612  
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'28.635 0.023
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'28.852 0.240
4 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'28.884 0.272
5 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'28.967 0.355
6 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'28.977 0.365
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'29.001 0.389
8 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 1'29.067 0.455
9 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'29.164 0.552
10 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'29.190 0.578
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'29.205 0.593
12 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'29.367 0.755
13 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'29.375 0.763
14 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'29.381 0.769
15 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1'29.381 0.769
16 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'29.488 0.876
17 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'29.515 0.903
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'29.885 1.273
19 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 1'29.927 1.315
20 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'30.216 1.604
21 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'30.356 1.744
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