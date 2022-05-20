Протеже Alpine отобрал поул Ф2 у юниора Red Bull
Джек Дуэн опередил в барселонской квалификации Юри Випса с разницей в 0,023 секунды
Дуэна можно назвать одним из самых невезучих пилотов первой половины сезона Формулы 2 – обладая несомненной скоростью, сын легенды MotoGP никак не может воплотить ее в результат.
Он уже выиграл квалификацию на стартовом этапе сезона в Бахрейне, а в Барселоне стал первым, кто добился такого результата дважды. Австралиец проехал круг за 1:28.612 и на долю секунды превзошел результат Юри Випса.
Для того пятница вышла насыщенной, так как кроме сессий Ф2 эстонский пилот дебютировал за рулем Red Bull Формулы 1 в первой тренировке Гран При. Випс едва не провалил квалификацию – еще за минуту до клетчатого флага он был лишь 21-м, но справился с прессингом и выдал отличный круг.
Имеющий поддержку Mercedes Фредерик Вести показал третий результат, а вот лидер общего зачета Тео Пуршер на этот раз остался седьмым. Французу помешал на быстром круге Фелипе Другович, которого теперь может ждать судейское наказание. Пока что именно у бразильца реверсивный поул субботней гонки.
Ральф Бошунг вынужден был сняться с этапа из-за сильной боли в шее.
Результаты квалификации Формулы 2 в Барселоне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джек Дуэн
|Virtuosi Racing
|1'28.612
|2
|Юри Випс
|Hitech Racing
|1'28.635
|0.023
|3
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|1'28.852
|0.240
|4
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|1'28.884
|0.272
|5
|Логан Сарджент
|Carlin
|1'28.967
|0.355
|6
|Аюму Иваса
|DAMS
|1'28.977
|0.365
|7
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1'29.001
|0.389
|8
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|1'29.067
|0.455
|9
|Калан Уильямс
|Trident
|1'29.164
|0.552
|10
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'29.190
|0.578
|11
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|1'29.205
|0.593
|12
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|1'29.367
|0.755
|13
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|1'29.375
|0.763
|14
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1'29.381
|0.769
|15
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1'29.381
|0.769
|16
|Лайам Лоусон
|Carlin
|1'29.488
|0.876
|17
|Рой Ниссани
|DAMS
|1'29.515
|0.903
|18
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1'29.885
|1.273
|19
|Марино Сато
|Virtuosi Racing
|1'29.927
|1.315
|20
|Рихард Версхор
|Trident
|1'30.216
|1.604
|21
|Джем Болукбаси
|Charouz Racing System
|1'30.356
|1.744
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