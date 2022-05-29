Другович сдержал Пуршера и выиграл гонку Ф2 в Монако

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Субботний заезд Формулы 2 в княжестве стал для Фелипе Друговича трагикомедией: после прокола на первом круге команда MP Motorsport поставила своему гонщику дождевые шины, но асфальт так и остался сухим.

Но днем позже бразилец показал, что без форс-мажоров способен добиваться совсем других результатов: он стартовал с поула и не уступил под натиском прошлогоднего победителя Тео Пуршера до самого финиша.

Порой между двумя лидерами было всего несколько десятых, но возможности для обгона пилот ART так и не получил. Во второй части дистанции отрыв стал понемногу расти, однако борьба вновь обострилась после появления машины безопасности из-за аварии Амори Корделя на 19-м круге.

Другович и Пуршер поехали в боксы, где у обоих синхронно возникли заминки при смене шин – и порядок сохранился.

На 23-м круге машина безопасности вернулась на трассу, теперь из-за аварии Клемента Новалака в «шпильке» после контакта с Лиамом Лоусоном. Но еще один рестарт не изменил положения среди лидеров.

Под финиш Друговича с Пуршером стал догонять Юри Випс, но перестановок в тройке болельщики так и не увидели.

Джек Дуэн финишировал четвертым, опередив Энцо Фиттипальди, тогда как занимавший на старте пятое место Лиам Лоусон заглох на решетке и вынужден был вместе с Роем Ниссани начинать борьбу из боксов.

Победитель субботы Деннис Хаугер использовал альтернативную тактику со стартом на мягкой резине и закончил дистанцию седьмым.

В общем зачете Другович стал самым результативным гонщиком уик-энда даже несмотря на субботнюю осечку – и довел преимущество над Пуршером до 32 очков. Идущий третьим Дарувала проигрывает еще 28.

Сезон молодежной серии продолжится через две недели на улицах Баку.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монако