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Формула 2 / Монако Отчет о гонке

Другович сдержал Пуршера и выиграл гонку Ф2 в Монако

Лидер сезона смог с лихвой отыграться за обидное поражение днем ранее

Меган Уайт
Автор:
Другович сдержал Пуршера и выиграл гонку Ф2 в Монако
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Субботний заезд Формулы 2 в княжестве стал для Фелипе Друговича трагикомедией: после прокола на первом круге команда MP Motorsport поставила своему гонщику дождевые шины, но асфальт так и остался сухим. 

Но днем позже бразилец показал, что без форс-мажоров способен добиваться совсем других результатов: он стартовал с поула и не уступил под натиском прошлогоднего победителя Тео Пуршера до самого финиша.  

Порой между двумя лидерами было всего несколько десятых, но возможности для обгона пилот ART так и не получил. Во второй части дистанции отрыв стал понемногу расти, однако борьба вновь обострилась после появления машины безопасности из-за аварии Амори Корделя на 19-м круге.

Другович и Пуршер поехали в боксы, где у обоих синхронно возникли заминки при смене шин – и порядок сохранился.

На 23-м круге машина безопасности вернулась на трассу, теперь из-за аварии Клемента Новалака в «шпильке» после контакта с Лиамом Лоусоном. Но еще один рестарт не изменил положения среди лидеров. 

Под финиш Друговича с Пуршером стал догонять Юри Випс, но перестановок в тройке болельщики так и не увидели. 

Джек Дуэн финишировал четвертым, опередив Энцо Фиттипальди, тогда как занимавший на старте пятое место Лиам Лоусон заглох на решетке и вынужден был вместе с Роем Ниссани начинать борьбу из боксов. 

Победитель субботы Деннис Хаугер использовал альтернативную тактику со стартом на мягкой резине и закончил дистанцию седьмым.

В общем зачете Другович стал самым результативным гонщиком уик-энда даже несмотря на субботнюю осечку – и довел преимущество над Пуршером до 32 очков. Идущий третьим Дарувала проигрывает еще 28. 

Сезон молодежной серии продолжится через две недели на улицах Баку.   

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монако

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1:02'35.675  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:02'36.502 0.827
3 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1:02'43.717 8.042
4 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1:02'48.629 12.954
5 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1:02'49.209 13.534
6 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1:02'50.421 14.746
7 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1:02'50.976 15.301
8 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1:02'51.396 15.721
9 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1:02'51.839 16.164
10 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1:02'59.840 24.165
11 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1:03'03.345 27.670
12 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1:03'03.430 27.755
13 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1:03'06.188 30.513
14 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1:03'07.300 31.625
15 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1:03'08.284 32.609
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1:01'30.459 1 Lap
17 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:01'30.688 1 Lap
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 6 laps  
  France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 20 laps  
  Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 25 laps  
  Israel Рой Ниссани France DAMS 29 laps  
Полные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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