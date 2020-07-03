Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2
Поул в субботней гонке достался достаточно опытному гонщику, однако новички чемпионата ярко проявили себя на первых же сессиях
Гуанью Чжоу выиграл первую в этом сезоне квалификацию Формулы 2. Китайский пилот опередил ближайшего преследователя на 0,4 секунды – при том что следом в одну секунду уложились 19 пилотов (из 22). Когда дойдете до таблицы результатов – обратите внимание на крайний правый столбец с отставанием гонщика от соперника, находящегося в протоколе на одну строчку выше.
Хотя никто из многочисленных дебютантов класса в итоге не смог составить реальную конкуренцию Чжоу в борьбе за поул, новички проявили себя весьма заметно. Пилоты, которые еще не провели в Ф2 ни одного полного сезона, составили половину первой десятки. Причем лучшим из них оказался Фелипе Другович, в прошлом году выступавший в Формуле 3 и ни в одной из гонок не финишировавший выше 8-й позиции (а в общем зачете ставший 16-м).
Лучшим из российских пилотов стал Роберт Шварцман: пилот программы SMP Racing, который проводит в серии первый сезон, показал 8-й результат. Его более опытные соотечественники, Никита Мазепин и Артем Маркелов, в протоколе оказались на 11-м и 20-м местах соответственно.
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В борьбе за позиции на стартовом поле не обошлось без ошибок и вылетов с трассы – героем наиболее заметного инцидента в первой части сессии стал Джулиано Алези (сын экс-пилота Формулы 1 Жана Алези), который проводит в Формуле 2 второй сезон.
Во второй половине заезда свой болид не удержал на трассе Марино Сато. Автомобиль японского пилота, выступающего за команду Trident, заглох – и для его эвакуации судьям пришлось вывесить красные флаги.
Первая гонка нового сезона Формулы 2 состоится вечером в субботу. Прямая трансляция заезда пройдет на телеканале «Матч! Арена» и начнется в 17:40 по московскому времени.
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Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|1'14.416
|2
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'14.880
|0.464
|0.464
|3
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|1'14.884
|0.468
|0.004
|4
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1'14.922
|0.506
|0.038
|5
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|1'14.952
|0.536
|0.030
|6
|Джехан Дарувала
|Carlin
|1'15.028
|0.612
|0.076
|7
|Лука Гьотто
|Hitech Grand Prix
|1'15.044
|0.628
|0.016
|8
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|1'15.051
|0.635
|0.007
|9
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|1'15.128
|0.712
|0.077
|10
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1'15.151
|0.735
|0.023
|11
|Никита Мазепин
|Hitech Grand Prix
|1'15.152
|0.736
|0.001
|12
|Юки Цунода
|Carlin
|1'15.157
|0.741
|0.005
|13
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|1'15.208
|0.792
|0.051
|14
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1'15.264
|0.848
|0.056
|15
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1'15.376
|0.960
|0.112
|16
|Рой Ниссани
|Trident
|1'15.457
|1.041
|0.081
|17
|Шон Гелаэль
|DAMS
|1'15.604
|1.188
|0.147
|18
|Джулиано Алези
|BWT HWA Racelab
|1'15.688
|1.272
|0.084
|19
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1'15.703
|1.287
|0.015
|20
|Артем Маркелов
|BWT HWA Racelab
|1'15.746
|1.330
|0.043
|21
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|1'15.897
|1.481
|0.151
|22
|Марино Сато
|Trident
|1'16.011
|1.595
|0.114
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