Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2

Гуанью Чжоу выиграл первую в этом сезоне квалификацию Формулы 2. Китайский пилот опередил ближайшего преследователя на 0,4 секунды – при том что следом в одну секунду уложились 19 пилотов (из 22). Когда дойдете до таблицы результатов – обратите внимание на крайний правый столбец с отставанием гонщика от соперника, находящегося в протоколе на одну строчку выше.

Хотя никто из многочисленных дебютантов класса в итоге не смог составить реальную конкуренцию Чжоу в борьбе за поул, новички проявили себя весьма заметно. Пилоты, которые еще не провели в Ф2 ни одного полного сезона, составили половину первой десятки. Причем лучшим из них оказался Фелипе Другович, в прошлом году выступавший в Формуле 3 и ни в одной из гонок не финишировавший выше 8-й позиции (а в общем зачете ставший 16-м).

Лучшим из российских пилотов стал Роберт Шварцман: пилот программы SMP Racing, который проводит в серии первый сезон, показал 8-й результат. Его более опытные соотечественники, Никита Мазепин и Артем Маркелов, в протоколе оказались на 11-м и 20-м местах соответственно.

В борьбе за позиции на стартовом поле не обошлось без ошибок и вылетов с трассы – героем наиболее заметного инцидента в первой части сессии стал Джулиано Алези (сын экс-пилота Формулы 1 Жана Алези), который проводит в Формуле 2 второй сезон.

Во второй половине заезда свой болид не удержал на трассе Марино Сато. Автомобиль японского пилота, выступающего за команду Trident, заглох – и для его эвакуации судьям пришлось вывесить красные флаги.

Первая гонка нового сезона Формулы 2 состоится вечером в субботу. Прямая трансляция заезда пройдет на телеканале «Матч! Арена» и начнется в 17:40 по московскому времени.

Результаты квалификации