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Формула 2 / Шпильберг / Отчет о квалификации

Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2

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Чжоу выиграл первую в сезоне квалификацию Формулы 2
3 июл. 2020 г., 15:46

Поул в субботней гонке достался достаточно опытному гонщику, однако новички чемпионата ярко проявили себя на первых же сессиях

Гуанью Чжоу выиграл первую в этом сезоне квалификацию Формулы 2. Китайский пилот опередил ближайшего преследователя на 0,4 секунды – при том что следом в одну секунду уложились 19 пилотов (из 22). Когда дойдете до таблицы результатов – обратите внимание на крайний правый столбец с отставанием гонщика от соперника, находящегося в протоколе на одну строчку выше.

Хотя никто из многочисленных дебютантов класса в итоге не смог составить реальную конкуренцию Чжоу в борьбе за поул, новички проявили себя весьма заметно. Пилоты, которые еще не провели в Ф2 ни одного полного сезона, составили половину первой десятки. Причем лучшим из них оказался Фелипе Другович, в прошлом году выступавший в Формуле 3 и ни в одной из гонок не финишировавший выше 8-й позиции (а в общем зачете ставший 16-м).

Лучшим из российских пилотов стал Роберт Шварцман: пилот программы SMP Racing, который проводит в серии первый сезон, показал 8-й результат. Его более опытные соотечественники, Никита Мазепин и Артем Маркелов, в протоколе оказались на 11-м и 20-м местах соответственно.

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В борьбе за позиции на стартовом поле не обошлось без ошибок и вылетов с трассы – героем наиболее заметного инцидента в первой части сессии стал Джулиано Алези (сын экс-пилота Формулы 1 Жана Алези), который проводит в Формуле 2 второй сезон. 

 

Во второй половине заезда свой болид не удержал на трассе Марино Сато. Автомобиль японского пилота, выступающего за команду Trident, заглох – и для его эвакуации судьям пришлось вывесить красные флаги.

Первая гонка нового сезона Формулы 2 состоится вечером в субботу. Прямая трансляция заезда пройдет на телеканале «Матч! Арена» и начнется в 17:40 по московскому времени.

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Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.416    
2 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'14.880 0.464 0.464
3 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.884 0.468 0.004
4 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'14.922 0.506 0.038
5 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 1'14.952 0.536 0.030
6 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 1'15.028 0.612 0.076
7 Italy Лука Гьотто Hitech Grand Prix 1'15.044 0.628 0.016
8 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1'15.051 0.635 0.007
9 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 1'15.128 0.712 0.077
10 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'15.151 0.735 0.023
11 Russian Federation Никита Мазепин Hitech Grand Prix 1'15.152 0.736 0.001
12 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1'15.157 0.741 0.005
13 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1'15.208 0.792 0.051
14 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1'15.264 0.848 0.056
15 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'15.376 0.960 0.112
16 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'15.457 1.041 0.081
17 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 1'15.604 1.188 0.147
18 France Джулиано Алези BWT HWA Racelab 1'15.688 1.272 0.084
19 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1'15.703 1.287 0.015
20 Russian Federation Артем Маркелов BWT HWA Racelab 1'15.746 1.330 0.043
21 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 1'15.897 1.481 0.151
22 Japan Марино Сато Italy Trident 1'16.011 1.595 0.114
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