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Формула 2 / Сочи Новости

Ф2 и Ф3 опять сменят формат в 2022 году

Автор:

Младшие серии вновь будут проводить этапы вместе

Ф2 и Ф3 опять сменят формат в 2022 году

Формула 2 и Формула 3 изменят формат проведения своих этапов в 2022 году. Как было до 2021-го, серии вновь будут проводить большинство этапов в один и тот же уик-энд, а число гонок за один этап сократится с трех до двух.

В обеих сериях каждый этап будет состоять из одной тренировки, квалификации и двух гонок. Пятничная квалификация будет определять стартовую решетку в воскресном заезде, а в субботу будет применяться реверсивная решетка: в Ф2 в обратном порядке стартует топ-10, а в Ф3 – топ-12.

Серии разделили по разным этапам в этом году ради экономии, но это решение подверглось критике, так как разрывы между разными этапами одной и той же серии получились слишком большими.

Пока неизвестно, сколько из этапов Ф2 и Ф3 пройдут в рамках Гран При Формулы 1, а сколько будут проводиться самостоятельно.

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