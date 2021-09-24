Ф2 и Ф3 опять сменят формат в 2022 году

Формула 2 и Формула 3 изменят формат проведения своих этапов в 2022 году. Как было до 2021-го, серии вновь будут проводить большинство этапов в один и тот же уик-энд, а число гонок за один этап сократится с трех до двух.

В обеих сериях каждый этап будет состоять из одной тренировки, квалификации и двух гонок. Пятничная квалификация будет определять стартовую решетку в воскресном заезде, а в субботу будет применяться реверсивная решетка: в Ф2 в обратном порядке стартует топ-10, а в Ф3 – топ-12.

Серии разделили по разным этапам в этом году ради экономии, но это решение подверглось критике, так как разрывы между разными этапами одной и той же серии получились слишком большими.

Пока неизвестно, сколько из этапов Ф2 и Ф3 пройдут в рамках Гран При Формулы 1, а сколько будут проводиться самостоятельно.