Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
Организаторы двух молодежных серий представили расписание своих этапов, в котором нашлось несколько сюрпризов
Общее количество этапов Формулы 2 в новом сезоне останется прежним, 14, а в Формуле 3 вырастет с девяти до десяти.
Большая часть гонок, как и прежде, пройдет в Европе и на Ближнем Востоке, но помимо этого оба первенства впервые в истории посетят австралийский Мельбурн. Кроме того, Ф3 вернется в Монако – в последний раз серия проводила там этап в 2012 году, когда еще называлась GP3. Тот уик-энд запомнился множеством аварий.
Как и в 2022-м, в расписании уик-энда Гран При будут входить или обе молодежные серии сразу, или только Ф2. Формат этапов также останется прежним: короткая гонка с реверсивной решеткой в субботу и более длинная в воскресенье утром.
К сожалению, организаторы не смогли избежать долгой паузы перед финальным этапом Формулы 2 – гонщикам, как и в нынешнем году, придется ждать почти три месяца.
Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год
|Дата
|Трасса / место
|Серии
|3-5 марта
|Сахир
|Ф2 + Ф3
|17-19 марта
|Джидда
|Ф2
|31 марта – 2 апреля
|Мельбурн
|Ф2 + Ф3
|28-30 апреля
|Баку
|Ф2
|19-21 мая
|Имола
|Ф2 + Ф3
|25-28 мая
|Монако
|Ф2 + Ф3
|2-4 июня
|Барселона
|Ф2 + Ф3
|30 июня – 2 июля
|Шпильберг
|Ф2 + Ф3
|7-9 июля
|Сильверстоун
|Ф2 + Ф3
|21-23 июля
|Будапешт
|Ф2 + Ф3
|28-30 июля
|Спа
|Ф2 + Ф3
|25-27 августа
|Зандфорт
|Ф2
|1-3 сентября
|Монца
|Ф2 + Ф3
|24-26 ноября
|«Яс-Марина»
|Ф2
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