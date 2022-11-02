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Общее количество этапов Формулы 2 в новом сезоне останется прежним, 14, а в Формуле 3 вырастет с девяти до десяти.

Большая часть гонок, как и прежде, пройдет в Европе и на Ближнем Востоке, но помимо этого оба первенства впервые в истории посетят австралийский Мельбурн. Кроме того, Ф3 вернется в Монако – в последний раз серия проводила там этап в 2012 году, когда еще называлась GP3. Тот уик-энд запомнился множеством аварий.

Как и в 2022-м, в расписании уик-энда Гран При будут входить или обе молодежные серии сразу, или только Ф2. Формат этапов также останется прежним: короткая гонка с реверсивной решеткой в субботу и более длинная в воскресенье утром.

К сожалению, организаторы не смогли избежать долгой паузы перед финальным этапом Формулы 2 – гонщикам, как и в нынешнем году, придется ждать почти три месяца.

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год

Дата Трасса / место Серии 3-5 марта Сахир Ф2 + Ф3 17-19 марта Джидда Ф2 31 марта – 2 апреля Мельбурн Ф2 + Ф3 28-30 апреля Баку Ф2 19-21 мая Имола Ф2 + Ф3 25-28 мая Монако Ф2 + Ф3 2-4 июня Барселона Ф2 + Ф3 30 июня – 2 июля Шпильберг Ф2 + Ф3 7-9 июля Сильверстоун Ф2 + Ф3 21-23 июля Будапешт Ф2 + Ф3 28-30 июля Спа Ф2 + Ф3 25-27 августа Зандфорт Ф2 1-3 сентября Монца Ф2 + Ф3 24-26 ноября «Яс-Марина» Ф2