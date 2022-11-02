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Формула 2 Новость

Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн

Организаторы двух молодежных серий представили расписание своих этапов, в котором нашлось несколько сюрпризов

Меган Уайт
Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
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Общее количество этапов Формулы 2 в новом сезоне останется прежним, 14, а в Формуле 3 вырастет с девяти до десяти. 

Большая часть гонок, как и прежде, пройдет в Европе и на Ближнем Востоке, но помимо этого оба первенства впервые в истории посетят австралийский Мельбурн. Кроме того, Ф3 вернется в Монако – в последний раз серия проводила там этап в 2012 году, когда еще называлась GP3. Тот уик-энд запомнился множеством аварий. 

Как и в 2022-м, в расписании уик-энда Гран При будут входить или обе молодежные серии сразу, или только Ф2. Формат этапов также останется прежним: короткая гонка с реверсивной решеткой в субботу и более длинная в воскресенье утром. 

К сожалению, организаторы не смогли избежать долгой паузы перед финальным этапом Формулы 2 – гонщикам, как и в нынешнем году, придется ждать почти три месяца. 

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Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год

Дата Трасса / место Серии
3-5 марта Bahrain Сахир Ф2 + Ф3
17-19 марта Saudi Arabia Джидда Ф2
31 марта – 2 апреля Australia Мельбурн Ф2 + Ф3
28-30 апреля Azerbaijan Баку Ф2
19-21 мая Italy Имола Ф2 + Ф3
25-28 мая Monaco Монако Ф2 + Ф3
2-4 июня Spain Барселона Ф2 + Ф3
30 июня – 2 июля Austria Шпильберг Ф2 + Ф3
7-9 июля United Kingdom Сильверстоун Ф2 + Ф3
21-23 июля Hungary Будапешт Ф2 + Ф3
28-30 июля Belgium Спа Ф2 + Ф3
25-27 августа Netherlands Зандфорт Ф2
1-3 сентября Italy Монца Ф2 + Ф3
24-26 ноября United Arab Emirates «Яс-Марина» Ф2
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