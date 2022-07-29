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Имя Аюму Ивасы едва ли известно большинству поклонников гонок – 20-летний пилот пока просто не успел проявить себя. В 2020-м он выиграл французскую Формулу 4, однако после перехода в Ф3 потерялся на фоне соперников и даже не попал в десятку лучших по итогам сезона, хоть и выиграл одну гонку.

Дебютный сезон Формуле 2 тоже начался для Аюму ни шатко ни валко. На первых этапах он хоть и показывал порой неплохую скорость, но выступал нестабильно. Однако к середине лета японец явно смог сделать шаг вперед.

Начиная с Сильверстоуна, он постоянно квалифицировался в первой шестерке – а на «Хунгароринге» добыл свой первый поул в этой категории.

Ивасе удался отличный круг под клетчатым флагом – протеже Red Bull опередил соперников почти на четыре десятых и стал шестым гонщиком, победившим в квалификации со старта нынешнего чемпионата.

Следующие четыре десятых вместили результаты сразу девяти пилотов. Следом за представителем DAMS в протоколе расположились Маркус Армстронг и лидер сезона Фелипе Другович, на неуловимое мгновение опередивший своего самого главного соперника Тео Пуршера.

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Реверсивный субботний поул достался Джеку Дуэну.

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