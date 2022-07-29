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Формула 2 / Хунгароринг Отчет о квалификации

Протеже Red Bull Иваса впервые выиграл квалификацию Формулы 2

Молодой японский гонщик становится все быстрее по ходу сезона: неделю назад он открыл счет победам, а теперь завоевал поул

Меган Уайт
Автор:
Протеже Red Bull Иваса впервые выиграл квалификацию Формулы 2
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Имя Аюму Ивасы едва ли известно большинству поклонников гонок – 20-летний пилот пока просто не успел проявить себя. В 2020-м он выиграл французскую Формулу 4, однако после перехода в Ф3 потерялся на фоне соперников и даже не попал в десятку лучших по итогам сезона, хоть и выиграл одну гонку. 

Дебютный сезон  Формуле 2 тоже начался для Аюму ни шатко ни валко. На первых этапах он хоть и показывал порой неплохую скорость, но выступал нестабильно. Однако к середине лета японец явно смог сделать шаг вперед. 

Начиная с Сильверстоуна, он постоянно квалифицировался в первой шестерке – а на «Хунгароринге» добыл свой первый поул в этой категории. 

Ивасе удался отличный круг под клетчатым флагом – протеже Red Bull опередил соперников почти на четыре десятых и стал шестым гонщиком, победившим в квалификации со старта нынешнего чемпионата. 

Следующие четыре десятых вместили результаты сразу девяти пилотов. Следом за представителем DAMS в протоколе расположились Маркус Армстронг и лидер сезона Фелипе Другович, на неуловимое мгновение опередивший своего самого главного соперника Тео Пуршера. 

Любопытно, что 12 лучших результатов в Венгрии показали гонщики, которые занимают 12 первых строк в общем зачете 

Реверсивный субботний поул достался Джеку Дуэну.

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Результаты квалификации Формулы 2 в Венгрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'27.930  
2 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'28.311 0.381
3 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'28.340 0.410
4 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'28.359 0.429
5 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'28.381 0.451
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'28.391 0.461
7 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'28.562 0.632
8 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'28.604 0.674
9 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'28.686 0.756
10 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'28.691 0.761
11 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'28.750 0.820
12 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'28.786 0.856
13 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'28.803 0.873
14 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'28.849 0.919
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'29.018 1.088
16 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'29.102 1.172
17 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'29.343 1.413
18 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'29.346 1.416
19 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'29.481 1.551
20 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 1'29.547 1.617
21 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'29.606 1.676
22 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'29.792 1.862
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