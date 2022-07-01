Сарджент завоевал в Сильверстоуне первый поул в Ф2

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После первых попыток лидером пятничной сессии стал Фредерик Вести, но на свежих шинах гонщики улучшили его время еще на секунду с лишним. Датчанин и на этот раз был быстр, однако остался вторым – еще чуть быстрее проехал Логан Сарджент.

Прежде американский протеже Williams ни разу не поднимался в квалификации выше четвертого места, однако в этот раз проявил себя, «собрав» круг за 1:38.432.

Лидер сезона Фелипе Другович на последних минутах закрутился на трассе, но до этого успел застолбить третье место. Его главный соперник – Тео Пуршер – показал точно такое же время, но сделал это позже, потому остался в протоколе на строчку ниже.

Уволенный из программы Red Bull Юри Випс стал восьмым, а реверсивный поул себе гарантировал его бывший партнер Джехан Дарувала.

Для команды Carlin этот поул стал вторым за день – в Формуле 3 квалификацию выиграл другой ее пилот Зак О'Салливан.

Результаты квалификации Формулы 2 в Сильверстоуне