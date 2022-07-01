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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о квалификации

Сарджент завоевал в Сильверстоуне первый поул в Ф2

Американский гонщик Carlin стал победителем квалификации, опальный Юри Випс показал восьмую скорость

Меган Уайт
Автор:
Сарджент завоевал в Сильверстоуне первый поул в Ф2
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После первых попыток лидером пятничной сессии стал Фредерик Вести, но на свежих шинах гонщики улучшили его время еще на секунду с лишним. Датчанин и на этот раз был быстр, однако остался вторым – еще чуть быстрее проехал Логан Сарджент. 

Прежде американский протеже Williams ни разу не поднимался в квалификации выше четвертого места, однако в этот раз проявил себя, «собрав» круг за 1:38.432.

Лидер сезона Фелипе Другович на последних минутах закрутился на трассе, но до этого успел застолбить третье место. Его главный соперник – Тео Пуршер – показал точно такое же время, но сделал это позже, потому остался в протоколе на строчку ниже. 

Уволенный из программы Red Bull Юри Випс стал восьмым, а реверсивный поул себе гарантировал его бывший партнер Джехан Дарувала.

Для команды Carlin этот поул стал вторым за день – в Формуле 3 квалификацию выиграл другой ее пилот Зак О'Салливан.

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Результаты квалификации Формулы 2 в Сильверстоуне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'38.432  
2 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'38.539 0.107
3 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'38.553 0.121
4 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'38.553 0.121
5 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'38.625 0.193
6 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'38.734 0.302
7 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'38.901 0.469
8 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'39.013 0.581
9 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'39.077 0.645
10 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'39.115 0.683
11 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'39.222 0.790
12 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'39.266 0.834
13 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'39.429 0.997
14 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1'39.448 1.016
15 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'39.492 1.060
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'39.580 1.148
17 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'39.597 1.165
18 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'39.660 1.228
19 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'39.677 1.245
20 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'39.691 1.259
21 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'39.912 1.480
22 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'40.291 1.859
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