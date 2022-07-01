Сарджент завоевал в Сильверстоуне первый поул в Ф2
Американский гонщик Carlin стал победителем квалификации, опальный Юри Випс показал восьмую скорость
После первых попыток лидером пятничной сессии стал Фредерик Вести, но на свежих шинах гонщики улучшили его время еще на секунду с лишним. Датчанин и на этот раз был быстр, однако остался вторым – еще чуть быстрее проехал Логан Сарджент.
Прежде американский протеже Williams ни разу не поднимался в квалификации выше четвертого места, однако в этот раз проявил себя, «собрав» круг за 1:38.432.
Лидер сезона Фелипе Другович на последних минутах закрутился на трассе, но до этого успел застолбить третье место. Его главный соперник – Тео Пуршер – показал точно такое же время, но сделал это позже, потому остался в протоколе на строчку ниже.
Уволенный из программы Red Bull Юри Випс стал восьмым, а реверсивный поул себе гарантировал его бывший партнер Джехан Дарувала.
Для команды Carlin этот поул стал вторым за день – в Формуле 3 квалификацию выиграл другой ее пилот Зак О'Салливан.
Результаты квалификации Формулы 2 в Сильверстоуне
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