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Формула 2 / Шпильберг Отчет о гонке

Армстронг выиграл гонку Ф2, лидируя от старта до финиша

Трасса в Шпильберге позволяет обгонять – но в субботнем заезде молодежной серии четыре первых позиции ни разу не менялись после первого круга

Меган Уайт
Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Армстронг выиграл гонку Ф2, лидируя от старта до финиша
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Реверсивный поул и хороший старт стали для Маркуса Армстронга залогом второй победы в сезоне. Новозеландец из команды Hitech контролировал ход гонки, и хотя Тео Пуршер не отпускал его, но и до атак дело не дошло. 

Задача Пуршера осложнялась тем, что с одной стороны его самого преследовал по пятам Джек Дуэн, а с другой для француза было очень важно избежать риска и заработать очки в общий зачет. 

Потому в первой тройке болельщика перестановок не увидели. Правда, Армстронга еще могут наказать за пересечение границ трассы, потому результаты пока остаются промежуточными.  

Лидер сезона Фелипе Другович продолжил выступать в своем фирменном ключе: бразилец из MP стартовал пятым, опередил на первом круге Рихарда Версхора и финишировал четвертым после небогатой на события гонки. 

Юри Випс оказался одним из немногих, кому удалось отыграть позицию на трассе после завершения первого круга – он тоже оставил позади Версхора и финишировал пятым.  

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing -  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1.0 1.000
3 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 2.1 2.100
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 5.0 5.000
5 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 11.9 11.900
6 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 14.8 14.800
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 15.2 15.200
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 15.8 15.800
9 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 17.5 17.500
10 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 19.3 19.300
11 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 21.6 21.600
12 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 22.0 22.000
13 Israel Рой Ниссани France DAMS 31.7 31.700
14 Australia Калан Уильямс Italy Trident 34.5 34.500
15 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 38.6 38.600
16 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 40.1 40.100
17 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 40.2 40.200
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 53.5 53.500
19 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 2 laps  
  Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 5 laps  
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 17 laps  
  Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 26 laps  
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