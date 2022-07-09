Армстронг выиграл гонку Ф2, лидируя от старта до финиша
Трасса в Шпильберге позволяет обгонять – но в субботнем заезде молодежной серии четыре первых позиции ни разу не менялись после первого круга
Реверсивный поул и хороший старт стали для Маркуса Армстронга залогом второй победы в сезоне. Новозеландец из команды Hitech контролировал ход гонки, и хотя Тео Пуршер не отпускал его, но и до атак дело не дошло.
Задача Пуршера осложнялась тем, что с одной стороны его самого преследовал по пятам Джек Дуэн, а с другой для француза было очень важно избежать риска и заработать очки в общий зачет.
Потому в первой тройке болельщика перестановок не увидели. Правда, Армстронга еще могут наказать за пересечение границ трассы, потому результаты пока остаются промежуточными.
Лидер сезона Фелипе Другович продолжил выступать в своем фирменном ключе: бразилец из MP стартовал пятым, опередил на первом круге Рихарда Версхора и финишировал четвертым после небогатой на события гонки.
Юри Випс оказался одним из немногих, кому удалось отыграть позицию на трассе после завершения первого круга – он тоже оставил позади Версхора и финишировал пятым.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|-
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1.0
|1.000
|3
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|2.1
|2.100
|4
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|5.0
|5.000
|5
|Юри Випс
|Hitech Racing
|11.9
|11.900
|6
|Рихард Версхор
|Trident
|14.8
|14.800
|7
|Логан Сарджент
|Carlin
|15.2
|15.200
|8
|Аюму Иваса
|DAMS
|15.8
|15.800
|9
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|17.5
|17.500
|10
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|19.3
|19.300
|11
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|21.6
|21.600
|12
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|22.0
|22.000
|13
|Рой Ниссани
|DAMS
|31.7
|31.700
|14
|Калан Уильямс
|Trident
|34.5
|34.500
|15
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|38.6
|38.600
|16
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|40.1
|40.100
|17
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|40.2
|40.200
|18
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|53.5
|53.500
|19
|Роберто Мери
|Campos Racing
|2 laps
|Джем Болукбаси
|Charouz Racing System
|5 laps
|Лайам Лоусон
|Carlin
|17 laps
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|26 laps
|Полные результаты
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