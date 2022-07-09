Армстронг выиграл гонку Ф2, лидируя от старта до финиша

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Реверсивный поул и хороший старт стали для Маркуса Армстронга залогом второй победы в сезоне. Новозеландец из команды Hitech контролировал ход гонки, и хотя Тео Пуршер не отпускал его, но и до атак дело не дошло.

Задача Пуршера осложнялась тем, что с одной стороны его самого преследовал по пятам Джек Дуэн, а с другой для француза было очень важно избежать риска и заработать очки в общий зачет.

Потому в первой тройке болельщика перестановок не увидели. Правда, Армстронга еще могут наказать за пересечение границ трассы, потому результаты пока остаются промежуточными.

Лидер сезона Фелипе Другович продолжил выступать в своем фирменном ключе: бразилец из MP стартовал пятым, опередил на первом круге Рихарда Версхора и финишировал четвертым после небогатой на события гонки.

Юри Випс оказался одним из немногих, кому удалось отыграть позицию на трассе после завершения первого круга – он тоже оставил позади Версхора и финишировал пятым.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Шпильберге