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В этот раз гонка прошла по подозрительно знакомому сценарию: машина в ливрее с красным быком оставалась на первой позиции с первого до последнего круга, несмотря на смену погоды и выезд автомобиля безопасности.

Деннис Хаугер отлично распорядился реверсивным поулом и стал сильнейшим впервые в сезоне и в третий раз в карьере.

Другой протеже Red Bull Джек Кроуфорд лишь усилил аналогии, стартовав и финишировав вторым, а Куш Майни хоть и закрутился по пути на решетку, но затем все 22 круга сохранял третье место – не считая единственного эпизода, когда вперед ненадолго вышел Артур Леклер, вскоре вновь уступивший индийцу.

После старта: впереди Деннис Хаугер, MP Motorsport, Джек Кроуфорд, Hitech Pulse-Eight Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Начавшийся по ходу дистанции дождь преподнес неприятный сюрприз лидеру сезона Ральфу Бошунгу, который улетел с трассы и не заработал очков – но соперники не воспользовались возможностью опередить швейцарского старожила Ф2.

Предсезонный фаворит Тео Пуршер рискнул поставить дождевые шины – но погода изменилась вновь, и такая тактика не сработала. Француз несколько раз ошибался и в итоге предпочел закончить борьбу досрочно.

Победитель квалификации Аюму Иваса финишировал только 13-м после прокола на первом круге и вынужденного пит-стопа – и тоже не смог пополнить свой очковый баланс.

Теперь первая пятерка в таблице общего зачета умещается в четыре балла. Впрочем, такая картина продлится менее суток.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Мельбурне (22 круга)