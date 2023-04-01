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Формула 2 / Мельбурн Отчет о гонке

Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке

Норвежский пилот MP Motorsport стал пятым по счету победителем в пяти гонках молодежной серии

Меган Уайт
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Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке
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В этот раз гонка прошла по подозрительно знакомому сценарию: машина в ливрее с красным быком оставалась на первой позиции с первого до последнего круга, несмотря на смену погоды и выезд автомобиля безопасности. 

Деннис Хаугер отлично распорядился реверсивным поулом и стал сильнейшим впервые в сезоне и в третий раз в карьере.  

Другой протеже Red Bull Джек Кроуфорд лишь усилил аналогии, стартовав и финишировав вторым, а Куш Майни хоть и закрутился по пути на решетку, но затем все 22 круга сохранял третье место – не считая единственного эпизода, когда вперед ненадолго вышел Артур Леклер, вскоре вновь уступивший индийцу.

После старта: впереди Деннис Хаугер, MP Motorsport, Джек Кроуфорд, Hitech Pulse-Eight

После старта: впереди Деннис Хаугер, MP Motorsport, Джек Кроуфорд, Hitech Pulse-Eight

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Начавшийся по ходу дистанции дождь преподнес неприятный сюрприз лидеру сезона Ральфу Бошунгу, который улетел с трассы и не заработал очков – но соперники не воспользовались возможностью опередить швейцарского старожила Ф2.

Предсезонный фаворит Тео Пуршер рискнул поставить дождевые шины – но погода изменилась вновь, и такая тактика не сработала. Француз несколько раз ошибался и в итоге предпочел закончить борьбу досрочно. 

Победитель квалификации Аюму Иваса финишировал только 13-м после прокола на первом круге и вынужденного пит-стопа – и тоже не смог пополнить свой очковый баланс. 

Теперь первая пятерка в таблице общего зачета умещается в четыре балла. Впрочем, такая картина продлится менее суток.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Мельбурне (22 круга)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 40'03.429  
2 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 40'04.549 1.120
3 India Куш Майни Spain Campos Racing 40'05.145 1.716
4 Monaco Артур Леклер France DAMS 40'05.493 2.064
5 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 40'05.876 2.447
6 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 40'06.271 2.842
7 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 40'08.287 4.858
8 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 40'08.728 5.299
9 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 40'09.020 5.591
10 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 40'09.188 5.759
11 France Клемент Новалак Italy Trident 40'09.846 6.417
12 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 40'15.280 11.851
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 40'15.824 12.395
14 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 40'20.245 16.816
15 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 40'40.069 36.640
16 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 40'40.651 37.222
17 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 40'44.505 41.076
18 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 37'02.903 2 Laps
  United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 6 laps  
  Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 9 laps  
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing    
  Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin    
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