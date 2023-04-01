Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке
Норвежский пилот MP Motorsport стал пятым по счету победителем в пяти гонках молодежной серии
В этот раз гонка прошла по подозрительно знакомому сценарию: машина в ливрее с красным быком оставалась на первой позиции с первого до последнего круга, несмотря на смену погоды и выезд автомобиля безопасности.
Деннис Хаугер отлично распорядился реверсивным поулом и стал сильнейшим впервые в сезоне и в третий раз в карьере.
Другой протеже Red Bull Джек Кроуфорд лишь усилил аналогии, стартовав и финишировав вторым, а Куш Майни хоть и закрутился по пути на решетку, но затем все 22 круга сохранял третье место – не считая единственного эпизода, когда вперед ненадолго вышел Артур Леклер, вскоре вновь уступивший индийцу.
После старта: впереди Деннис Хаугер, MP Motorsport, Джек Кроуфорд, Hitech Pulse-Eight
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Начавшийся по ходу дистанции дождь преподнес неприятный сюрприз лидеру сезона Ральфу Бошунгу, который улетел с трассы и не заработал очков – но соперники не воспользовались возможностью опередить швейцарского старожила Ф2.
Предсезонный фаворит Тео Пуршер рискнул поставить дождевые шины – но погода изменилась вновь, и такая тактика не сработала. Француз несколько раз ошибался и в итоге предпочел закончить борьбу досрочно.
Победитель квалификации Аюму Иваса финишировал только 13-м после прокола на первом круге и вынужденного пит-стопа – и тоже не смог пополнить свой очковый баланс.
Теперь первая пятерка в таблице общего зачета умещается в четыре балла. Впрочем, такая картина продлится менее суток.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Мельбурне (22 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|40'03.429
|2
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|40'04.549
|1.120
|3
|Куш Майни
|Campos Racing
|40'05.145
|1.716
|4
|Артур Леклер
|DAMS
|40'05.493
|2.064
|5
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|40'05.876
|2.447
|6
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|40'06.271
|2.842
|7
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|40'08.287
|4.858
|8
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|40'08.728
|5.299
|9
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|40'09.020
|5.591
|10
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|40'09.188
|5.759
|11
|Клемент Новалак
|Trident
|40'09.846
|6.417
|12
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|40'15.280
|11.851
|13
|Аюму Иваса
|DAMS
|40'15.824
|12.395
|14
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|40'20.245
|16.816
|15
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|40'40.069
|36.640
|16
|Роман Станек
|Trident
|40'40.651
|37.222
|17
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|40'44.505
|41.076
|18
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|37'02.903
|2 Laps
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|6 laps
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|9 laps
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|Полные результаты
Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне
Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне
Самое важное:
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.