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Эстонский юниор Red Bull проведет 2021-й год в Формуле 2

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Эстонский юниор Red Bull проведет 2021-й год в Формуле 2
Автор:
, Главный редактор

Также не исключено, что напарником Юри Випса будет еще один подопечный «Быков»

Юри Випс в следующем году выступит в чемпионате Формулы 2 по полной программе. Об этом в пятницу в паддоке Гран При Абу-Даби заявил Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull. Напомним, Випс в последние годы входит в юниорскую программу австрийского концерна.

В этом году эстонец провел в Ф2 лишь четыре этапа (лучшим результатом стало 3-е место во второй гонке в Муджелло), заменяя в команде DAMS травмированного Шона Гелаэля. Изначально Випс должен был провести сезон в японской Суперформуле – однако препятствием стали ограничения на въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Также пилот начал было выступать в европейском турнире Формулы Regional – но прервал выступления, приняв участие только в 3-х этапах из 8-ми.  

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На этой неделе Випс принял участие в тестах Ф2 в Бахрейне – гонщик пилотировал болид команды Hitech, за которую, скорее всего, и выступит в следующем сезоне. Вторым участником тестов в составе британского коллектива также был юниор Red Bull – Лайам Лоусон, который в составе Hitech провел нынешний сезон в Ф3 и закончил сезон на 5-м месте.

Пока официально подтверждено участие в следующем сезоне Формулы 2 только четырех гонщиков. Полностью укомплектован состав команды Prema: компанию Роберту Шварцману составит действующий чемпион Ф3 Оскар Пиастри. Фелипе Другович, выигравший в дебютном сезоне три гонки, перейдет из MP Motorsport в UNI-Virtuosi, а Ральф Бошунг (выходивший на старт по ходу последних 4-х сезонов, но ни разу не проехавший всех этапов) вернется в состав Campos.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Юри Випс
Команды Red Bull Racing , Hitech Racing
Автор Кирилл Качнов

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