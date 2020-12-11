Эстонский юниор Red Bull проведет 2021-й год в Формуле 2

Юри Випс в следующем году выступит в чемпионате Формулы 2 по полной программе. Об этом в пятницу в паддоке Гран При Абу-Даби заявил Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull. Напомним, Випс в последние годы входит в юниорскую программу австрийского концерна.

В этом году эстонец провел в Ф2 лишь четыре этапа (лучшим результатом стало 3-е место во второй гонке в Муджелло), заменяя в команде DAMS травмированного Шона Гелаэля. Изначально Випс должен был провести сезон в японской Суперформуле – однако препятствием стали ограничения на въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Также пилот начал было выступать в европейском турнире Формулы Regional – но прервал выступления, приняв участие только в 3-х этапах из 8-ми.

На этой неделе Випс принял участие в тестах Ф2 в Бахрейне – гонщик пилотировал болид команды Hitech, за которую, скорее всего, и выступит в следующем сезоне. Вторым участником тестов в составе британского коллектива также был юниор Red Bull – Лайам Лоусон, который в составе Hitech провел нынешний сезон в Ф3 и закончил сезон на 5-м месте.

Пока официально подтверждено участие в следующем сезоне Формулы 2 только четырех гонщиков. Полностью укомплектован состав команды Prema: компанию Роберту Шварцману составит действующий чемпион Ф3 Оскар Пиастри. Фелипе Другович, выигравший в дебютном сезоне три гонки, перейдет из MP Motorsport в UNI-Virtuosi, а Ральф Бошунг (выходивший на старт по ходу последних 4-х сезонов, но ни разу не проехавший всех этапов) вернется в состав Campos.