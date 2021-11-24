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Формула 2 / Джидда Новости

Еще один пилот Ф3 договорился о выступлении в Формуле 2

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Оливер Калдуэлл выйдет на старт в Саудовской Аравии и ОАЭ в составе Campos Racing, заменив Давида Бекмана

Еще один пилот Ф3 договорился о выступлении в Формуле 2

По воле календаря участники Формулы 2 оставались без гонок больше двух месяцев. После уик-энда в Сочи в конце сентября они смогут вернуться за руль лишь с наступлением зимы.

По ходу столь долгой паузы в составах команд неизбежно произошли перестановки. Ранее мы уже сообщали, что бронзовый призер прошедшего сезона Ф3 Клемент Новалак договорился о выступлениях в более взрослой категории с MP Motorsport.

Теперь еще один пилот сделал то же самое: 19-летний Оливер Калдуэлл поедет в Джидде и Абу-Даби за Campos.

Гонщик завершил сезон Ф3 на восьмом месте, одержав одну победу и еще трижды побывав на подиуме в составе Prema. Он осознанно пропустил тесты после окончания чемпионата, так как нацелился провести 2022 год в Формуле 2.

Однако пока договоренности с Campos достигнуты лишь о выступлениях британца в двух финальных этапах нынешнего сезона.

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