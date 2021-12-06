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Формула 2 / Джидда Новости

Энцо Фиттипальди получил перелом пятки

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Гонщик Формулы 2 пострадал в аварии на старте третьей гонки в Джидде

Энцо Фиттипальди получил перелом пятки

Энцо Фиттипальди получил в аварии на старте гонки Формулы 2 в Джидде перелом правой пятки. Об этом ночью в соцсетях написал его брат, резервный гонщик Haas Пьетро Фиттипальди.

По словам Пьетро, его брат в сознании, но останется в больнице. Его состояние лучше, чем можно было ожидать.

 

Энцо стартовал воскресной гонке с 18-ой позиции и успел разогнаться, когда врезался в оставшийся на третьем месте стартовой решетки болид Тео Пуршера. Обоих пилотов вертолетом увезли с трассы в больницу.

Позже Пуршер сам написал о своем состоянии, сообщив, что он в целом в порядке. Из поста Пуршера также стало известно о том, что Фиттипальди получил травму, но до сих пор о ее характере не сообщалось.

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