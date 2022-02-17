Экс-пилот Формулы 1 купил старейшую команду Ф2

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пик без особых достижений провел в Ф1 два сезона, после чего еще год был тест-пилотом Lotus F1, а с 2015-го окончательно повесил шлем на гвоздь и занялся менеджментом. В четверг стало известно, что 32-летний француз выкупил команду DAMS у ее бывших владельцев, Оливье и Грегори Дрио. Братья руководили работой гоночного коллектива с 2019-го, когда скончался их отец Жан-Поль.

Дрио-старший основал DAMS еще в 1988 году, его партнером поначалу был пилот Ф1 Рене Арну, но в скором времени он покинул проект – а Жан-Поль стоял у его руля три десятилетия и однажды почти привел в Формулу 1.

В последнее время DAMS была представлена в Формуле 2, а также занималась гоночной программой Nissan в Формуле Е. Как объяснил Пик, эти выступления продолжатся, неизменным останется и топ-менеджмент: свои посты сохранят управляющий директор Франсуа Сикар и главный инженер Реми Декорзент.

Любопытно, что семья Шарля и прежде была связана с DAMS: еще дед нового босса в свое время поддерживал карьеру Эрика Бернара и Оливье Паниса, которые выступали за команду, а его младший брат Артур сам выступал в ее составе в Формуле Renault 3.5 в 2012 году.

«Гонки остаются моей страстью, и это долгосрочный проект, – сказал Пик. – Мне очень хочется начать работу с Франсуа Сикаром и Реми Декорзентом. Они продолжат руководить командой на каждодневной основе, и я полностью доверяю им.

Я совершенно уверен, что DAMS способна добиться успеха как на трассах, так и за их пределами, и мне очень интересно посмотреть, что у нас получится.

Я хотел бы поблагодарить Оливье и Грегори за удивительную возможность продолжать историю DAMS».

Французская команда является старейшей в нынешней Формуле 2 – опережая на три года ART Grand Prix. По итогам прошлого сезона она стала восьмой в итоговой таблице. В новом сезоне, который стартует 19-20 марта в Бахрейне, за французов поедут Рой Ниссани и Аюми Иваса.

Оливье и Грегори Дрио, DAMS Фото: Себастьян Розендал / Dutch Photo Agency

За свою историю DAMS выступала в великом множестве гонок и чемпионатов, включая «24 часа Ле-Мана», A1 Grang Prix и Auto GP. Также она была на протяжении трех десятилетий представлена в главной серии поддержки Ф1, которая за это время носила разные названия: Формула 3000, GP2 и Формула 2.

В общей сложности DAMS выиграла 16 титулов и 15 раз приводила к званию сильнейших своих пилотов. В ее составе в разные годы выступали Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан, Джолион Палмер, Пастор Мальдонало, Камуи Кобаяши, Пьер Гасли, Николя Латифи, Ник де Врис и многие другие.