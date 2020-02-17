Эйткен нацелился на титул чемпиона Формулы 2

Резервный пилот Williams Джек Эйткен вознамерился стать чемпионом Формулы 2 после того, как подписал новый контракт с Campos Racing. Ранее британский гонщик объявил об уходе из Renault, с которой сотрудничал с 2016 года. Эйткен присоединился к Williams: здесь Джек станет запасным пилотом.

Эйткен провел в Формуле 2 последние два сезона. В 2018 году он выступал за ART Grand Prix вместе с Джорджем Расселлом, который тогда взял титул. Джек тогда стал лишь 11-м. В прошлом сезоне в составе Campos британец занял пятое место, выиграв три гонки.

«В прошлом году мы стали пятыми, но боролись за победы и титул весь сезон, – сказал Эйткен. – Надо постараться сделать это снова: построить сезон в целом и прогрессировать шаг за шагом. В прошлом году мы бросили отличный вызов большим командам, выиграли три гонки. В этом сезоне продолжим работу, пойдя за новыми выигранными гонками и победой в чемпионате в целом».

Пока не было объявлено, кто станет напарником Эйткена по команде.