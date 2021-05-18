Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2
Резервный пилот Williams заменит Маттео Наннини и выступит в Монако и Баку за команду HWA
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Перед стартом нынешнего сезона организаторы гонок поддержки Формулы 1 решили, что теперь Ф2 и Ф3 будут проводиться в рамках Гран При по очереди. Это позволило племяннику бывшего гонщика Ф1 Алессандро Наннини заявиться в обе «младшие» серии.
Однако после первых этапов 17-летний Маттео предпочел сфокусироваться на Формуле 3, где уже побывал на подиуме.
Команда HWA объявила, что вместо итальянца на предстоящих этапах Ф2 в Монако и Баку выступит Джек Эйткен. Британец, который в конце 2020-го выступил за Williams на Гран При Сахира, провел в Ф2 три полных сезона, одержав четыре победы.
Он дебютировал в 2018-м в составе ART, после чего два года выступал за Campos. Лучшим результаоом англо-корейского гонщика стало итоговое пятое место в сезоне-2019.
В этом году Эйткен перешел в гонки GT, где стартует на Lamborghini.
«Меня удивило приглашение HWA, но в то же время я польщен им, – сказал Джек. – Трассы в Монако и Баку – мои любимые, так что выступление там станет большим удовольствием».
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Этап
|Монако
|Пилоты
|Джек Эйткен , Маттео Наннини
|Автор
|Том Ховард