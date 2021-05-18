Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / «Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 2 / Монако Новости

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

Автор:
, News editor

Резервный пилот Williams заменит Маттео Наннини и выступит в Монако и Баку за команду HWA

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

Перед стартом нынешнего сезона организаторы гонок поддержки Формулы 1 решили, что теперь Ф2 и Ф3 будут проводиться в рамках Гран При по очереди. Это позволило племяннику бывшего гонщика Ф1 Алессандро Наннини заявиться в обе «младшие» серии.

Однако после первых этапов 17-летний Маттео предпочел сфокусироваться на Формуле 3, где уже побывал на подиуме. 

Команда HWA объявила, что вместо итальянца на предстоящих этапах Ф2 в Монако и Баку выступит Джек Эйткен. Британец, который в конце 2020-го выступил за Williams на Гран При Сахира, провел в Ф2 три полных сезона, одержав четыре победы. 

Он дебютировал в 2018-м в составе ART, после чего два года выступал за Campos. Лучшим результаоом англо-корейского гонщика стало итоговое пятое место в сезоне-2019.

В этом году Эйткен перешел в гонки GT, где стартует на Lamborghini.

«Меня удивило приглашение HWA, но в то же время я польщен им, – сказал Джек. – Трассы в Монако и Баку – мои любимые, так что выступление там станет большим удовольствием».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Предыдущая новость

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2 , Формула 3
Этап Монако
Пилоты Джек Эйткен , Маттео Наннини
Автор Том Ховард

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года

2
Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

3
Формула 1

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали

1дн
4
Формула 1

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

1дн
5
Формула 1

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля

Самое важное:
Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2
F2

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

8мин
«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 1

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

13 мая 2021 г.
Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян
F2

Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян

29 апр. 2021 г.
Шварцман назвал свою главную проблему после тестов
F2

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

26 апр. 2021 г.
Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне
F2

Шварцман стал 9-м по итогам тестов Формулы 2 в Барселоне

25 апр. 2021 г.
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Шварцман назвал свою главную проблему после тестов
Формула 2

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Шварцман рассказал о трудностях перед новым сезоном Ф2
Формула 2

Шварцман рассказал о трудностях перед новым сезоном Ф2

Trident выбрала пилотов для Формулы 2
Формула 2

Trident выбрала пилотов для Формулы 2

Джек Эйткен Больше от
Джек Эйткен
Эйткен остался резервным пилотом Williams
Формула 1

Эйткен остался резервным пилотом Williams

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1 Гран При Сахира
Формула 1

Расселл выступит за Mercedes на Гран При Сахира. Эйткен дебютирует в Ф1

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе
Формула 1 Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали
Формула 1 Формула 1

Mercedes и Red Bull назвали фаворита этапа в Монако. Их взгляды совпали

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Босс Haas дал Мазепину простой совет перед Гран При Монако

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: Три ближайшие гонки решат судьбу Феттеля

Мазепин в интервью Motorsport.com: Улучшатся результаты – поменяется и мнение обо мне
Формула 1 Формула 1

Мазепин в интервью Motorsport.com: Улучшатся результаты – поменяется и мнение обо мне

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко
Формула 1 Формула 1

Пересу пришелся по душе подход доктора Марко

Экс-пилот счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот счел нынешнюю Ф1 не подходящей для Феттеля

Самое важное:

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2
Формула 2 Формула 2

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
Формула 1 Формула 1

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян
Формула 2 Формула 2

Шварцман попал в топ-100 самых перспективных россиян

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов
Формула 2 Формула 2

Шварцман назвал свою главную проблему после тестов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.