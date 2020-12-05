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Формула 2 / Бахрейн II / Новость

Два штрафа лишили Мазепина подиума на гонке Формулы 2 в Сахире

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Два штрафа лишили Мазепина подиума на гонке Формулы 2 в Сахире
Автор:
, Главный редактор

Из-за наказаний будущий пилот Формулы 1 потерял множество позиций в итоговом протоколе гонки, а также одну позицию в общем зачете

Никита Мазепин получил два 5-секундных штрафа после финиша субботней гонки Формулы 2 на последнем этапе серии, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне. 

В обоих случаях причиной наказания стали некорректные маневры москвича в попытках защитить свою позицию. По мнению судей, Мазепин излишне агрессивно блокировал сначала Юки Цуноду, а позже Фелипе Друговича.  

Заезд россиянин закончил на 3-м месте, штрафы (к которым были добавлены два штрафных балла) отбросили гонщика на 9-ю позицию в итоговом протоколе. А также привели к потере еще одного места в общем зачете.

Одну позицию Мазепин потерял еще по итогам гонки: победа Юки Цуноды позволила японцу отобрать у россиянина 3-е место в турнирной таблице. Наказание же отодвинуло Никиту еще на одну строчку ниже. Освобожденное Мазепиным 4-е место теперь занимает еще один россиянин, Роберт Шварцман.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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