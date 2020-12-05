Никита Мазепин получил два 5-секундных штрафа после финиша субботней гонки Формулы 2 на последнем этапе серии, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне.

В обоих случаях причиной наказания стали некорректные маневры москвича в попытках защитить свою позицию. По мнению судей, Мазепин излишне агрессивно блокировал сначала Юки Цуноду, а позже Фелипе Друговича.

Заезд россиянин закончил на 3-м месте, штрафы (к которым были добавлены два штрафных балла) отбросили гонщика на 9-ю позицию в итоговом протоколе. А также привели к потере еще одного места в общем зачете.

Одну позицию Мазепин потерял еще по итогам гонки: победа Юки Цуноды позволила японцу отобрать у россиянина 3-е место в турнирной таблице. Наказание же отодвинуло Никиту еще на одну строчку ниже. Освобожденное Мазепиным 4-е место теперь занимает еще один россиянин, Роберт Шварцман.