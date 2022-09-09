Дуэн выиграл квалификацию Ф2 в Монце

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Долгое время казалось, что лидером итальянского этапа Ф2 является Юри Випс – эстонец стал быстрейшим в тренировке, а затем опередил соперников по итогам первой быстрой попытки в квалификации.

Но когда пилоты выехали с пит-лейна на втором комплекте свежих сликов, результаты стали меняться с калейдоскопической быстротой, и экс-протеже Red Bull оттеснили в конец первой десятки.

Сильнейшим же – в третий раз со старта сезона после Бахрейна и Барселоны – стал Джек Дуэн. Дебютант чемпионата показал время 1:31.641 и возглавил австралийско-новозеландское трио лидеров, куда также вошли Лиам Лоусон и Маркус Армстронг.

Возглавляющий общий зачет Фелипе Другович показал четвертый результат, его единственный (да и то теоретический) соперник в споре за титул Тео Пуршер не попал даже в десятку сильнейших, хотя уступил лучшему времени меньше восьми десятых.

Реверсивный субботний поул достался протеже Mercedes Фредерику Вести.

Результаты квалификации Формулы 2 в Монце