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Формула 2 / Монца Отчет о квалификации

Дуэн выиграл квалификацию Ф2 в Монце

Гонщик UNI-Virtuosi стал сильнейшим в пятничной сессии, лидер сезона Фелипе Другович показал четвертое время

Меган Уайт
Автор:
Дуэн выиграл квалификацию Ф2 в Монце
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Долгое время казалось, что лидером итальянского этапа Ф2 является Юри Випс – эстонец стал быстрейшим в тренировке, а затем опередил соперников по итогам первой быстрой попытки в квалификации. 

Но когда пилоты выехали с пит-лейна на втором комплекте свежих сликов, результаты стали меняться с калейдоскопической быстротой, и экс-протеже Red Bull оттеснили в конец первой десятки.

Сильнейшим же – в третий раз со старта сезона после Бахрейна и Барселоны – стал Джек Дуэн. Дебютант чемпионата показал время 1:31.641 и возглавил австралийско-новозеландское трио лидеров, куда также вошли Лиам Лоусон и Маркус Армстронг. 

Возглавляющий общий зачет Фелипе Другович показал четвертый результат, его единственный (да и то теоретический) соперник в споре за титул Тео Пуршер не попал даже в десятку сильнейших, хотя уступил лучшему времени меньше восьми десятых.

Реверсивный субботний поул достался протеже Mercedes Фредерику Вести.

Результаты квалификации Формулы 2 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'31.641  
2 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'31.767 0.126
3 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'31.834 0.193
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'31.845 0.204
5 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'31.859 0.218
6 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'31.882 0.241
7 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'31.920 0.279
8 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'31.969 0.328
9 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'32.023 0.382
10 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'32.027 0.386
11 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'32.192 0.551
12 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'32.348 0.707
13 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'32.352 0.711
14 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'32.424 0.783
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'32.452 0.811
16 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'32.455 0.814
17 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'32.652 1.011
18 Italy Лука Гьотто France DAMS 1'32.854 1.213
19 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'32.913 1.272
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'33.195 1.554
21 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'33.345 1.704
22 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 1'33.625 1.984
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