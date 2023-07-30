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Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона

Авария Фредерика Вести по пути на стартовую решетку стоила протеже Mercedes первой строчки в таблице общего зачета.

Меган Уайт
Автор:
Джек Дуэн, Invicta Virtuosi

Джек Дуэн стартовал в воскресенье на более жестких сликах и постепенно прорывался наверх по мере пит-стопов соперников, а возможность сменить шины позади автомобиля безопасности вывела сына легенды MotoGP Джека Дуэна в число лидеров. 

Впереди остался только Тео Пуршер, причем на тот момент уже у него резина была жестче. За два круга до финиша Дуэну удался обгон перед Ле-Комб, который и стал залотом второй победы за две последних недели.  

Пуршеру же второе место позволило выйти в лидеры сезона, так как Фредерик Вести, занимавший до старта первую строчку, разбил машину еще по пути на решетку. 

Тройку призеров замкнул победитель субботы Энцо Фиттипальди. 

Теперь у Пуршера 168 очков, у Вести осталось 156, гонщик Red Bull Junior Аюму Иваса в воскресенье столкнулся с Деннисом Хаугером и сошел, потому отстает уже довольно сильно (134). У Дуэна 130 баллов.

До конца сезона Ф2 осталось провести три этапа, ближайший из которых состоится через месяц в Зандфорте. 

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Спа (25 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время/отст.
1 AUS Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 59:01.766
2 FRA Тео Пуршер ART Grand Prix 1.9
3 BRA Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 9.1
4 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 10.1
5 FRA Виктор Мартен ART Grand Prix 10.5
6 HOL Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 10.5
7 GBR Оливер Бирман PREMA Racing 12.7
8 IND Куш Майни Campos Racing 13.7
9 CZE Роман Станек Trident 16.5
10 SUI Ральф Бошунг Campos Racing 17.6
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