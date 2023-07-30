Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона
Авария Фредерика Вести по пути на стартовую решетку стоила протеже Mercedes первой строчки в таблице общего зачета.
Джек Дуэн стартовал в воскресенье на более жестких сликах и постепенно прорывался наверх по мере пит-стопов соперников, а возможность сменить шины позади автомобиля безопасности вывела сына легенды MotoGP Джека Дуэна в число лидеров.
Впереди остался только Тео Пуршер, причем на тот момент уже у него резина была жестче. За два круга до финиша Дуэну удался обгон перед Ле-Комб, который и стал залотом второй победы за две последних недели.
Пуршеру же второе место позволило выйти в лидеры сезона, так как Фредерик Вести, занимавший до старта первую строчку, разбил машину еще по пути на решетку.
Тройку призеров замкнул победитель субботы Энцо Фиттипальди.
Теперь у Пуршера 168 очков, у Вести осталось 156, гонщик Red Bull Junior Аюму Иваса в воскресенье столкнулся с Деннисом Хаугером и сошел, потому отстает уже довольно сильно (134). У Дуэна 130 баллов.
До конца сезона Ф2 осталось провести три этапа, ближайший из которых состоится через месяц в Зандфорте.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Спа (25 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время/отст.
|1
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|59:01.766
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1.9
|3
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|9.1
|4
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|10.1
|5
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|10.5
|6
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|10.5
|7
|Оливер Бирман
|PREMA Racing
|12.7
|8
|Куш Майни
|Campos Racing
|13.7
|9
|Роман Станек
|Trident
|16.5
|10
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|17.6
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