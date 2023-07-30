Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона

Джек Дуэн стартовал в воскресенье на более жестких сликах и постепенно прорывался наверх по мере пит-стопов соперников, а возможность сменить шины позади автомобиля безопасности вывела сына легенды MotoGP Джека Дуэна в число лидеров.

Впереди остался только Тео Пуршер, причем на тот момент уже у него резина была жестче. За два круга до финиша Дуэну удался обгон перед Ле-Комб, который и стал залотом второй победы за две последних недели.

Пуршеру же второе место позволило выйти в лидеры сезона, так как Фредерик Вести, занимавший до старта первую строчку, разбил машину еще по пути на решетку.

Тройку призеров замкнул победитель субботы Энцо Фиттипальди.

Теперь у Пуршера 168 очков, у Вести осталось 156, гонщик Red Bull Junior Аюму Иваса в воскресенье столкнулся с Деннисом Хаугером и сошел, потому отстает уже довольно сильно (134). У Дуэна 130 баллов.

До конца сезона Ф2 осталось провести три этапа, ближайший из которых состоится через месяц в Зандфорте.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Спа (25 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время/отст. 1 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 59:01.766 2 Тео Пуршер ART Grand Prix 1.9 3 Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 9.1 4 Зейн Мэлони Rodin Carlin 10.1 5 Виктор Мартен ART Grand Prix 10.5 6 Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 10.5 7 Оливер Бирман PREMA Racing 12.7 8 Куш Майни Campos Racing 13.7 9 Роман Станек Trident 16.5 10 Ральф Бошунг Campos Racing 17.6