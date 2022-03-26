Дуэн стартует последним в обеих гонках Ф2, Болукбаси не стартует вообще

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3-й результат, показанный Джеком Дуэном в квалификации саудовского этапа Формулы 2, был аннулирован судьями. Причиной стало количество топлива в баке автомобиля после завершения квалификации – бензина оказалось недостаточно, чтобы взять контрольную пробу и убедиться в законности топлива.

Команда Virtuosi, за которую выступает австралиец, объяснила случившееся ошибкой при расчете необходимого для заезда количества топлива. Впрочем, на решении судей это никак не сказалось. В результате пилот, который проводит в Ф2 свой первый полный сезон и после первого этапа занимает 11-е место в чемпионате, начнет обе гонки уик-энда с последней позиции.

Еще 5 гонщиков после квалификации были наказаны за блокировки соперников или неуважение к желтым флагам, появившимся на трассе после вылета Логана Сарджента. Примечательно, что сразу два спортсмена – Юри Випс и Олли Калдуэлл – оказались и среди нарушителей, и в списках «жертв», за блокировку которых были наказаны другие пилоты.

Эти 5 гонщиков потеряют позиции только на старте субботней гонки – а на стартовой решетке воскресного заезда, наоборот, окажутся на позицию выше, чем должны были (благодаря дисквалификации Дуэна).

Тем временем Джем Болукбаши, попавший в аварию на тренировке, вообще не сможет принять участие в гонках этого уик-энда. Турецкий пилот, который до дебюта в формулах был успешным сим-рейсером, получил сотрясение мозга и провел ночь с пятницы на субботу в больнице. При этом гонщик чувствует себя сравнительно хорошо, о чем сообщил болельщикам в соцсетях.