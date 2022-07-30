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Формула 2 / Хунгароринг Отчет о гонке

Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Австралиец выиграл во второй раз в сезоне, лидируя от старта до финиша

Меган Уайт
Автор:
Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
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Строго говоря, Джек Дуэн все же ненадолго упустил лидерство – он чуть замешкался на старте и пропустил Энцо Фиттипальди. Представители двух знаменитых фамилий вступили в острую дуэль, победу в которой на выходе из второго поворота одержал сын легенды MotoGP Мика Дуэна. 

После этого он больше не отдавал первую позицию и к финишу нарастил отрыв до пяти с лишним секунд. 

Фиттипальди же увлекся поединком и пропустил, вдобавок, Юри Випса – после чего больше так и не смог отыграться, хотя наседал на эстонца до самого финиша. 

Четвертым, верный своему подходу, финишировал лидер сезона Фелипе Другович. Гонщик MP был на решетке только восьмым, но в который раз избежал неприятностей, смог, не привлекая особого внимания, отыграть несколько позиций и заработать важные очки. 

А вот занимающему в таблице второе место Тео Пуршеру это не удалось – на первом круге прямо перед ним столкнулись Деннис Хаугер с Логаном Сарджентом, из-за чего Пуршеру пришлось далеко выезжать в зону безопасности. На трассу он вернулся в глубине второго десятка и к финишу пробился только до девятого места. 

Джехан Дарувала откатился назад после контакта с Маркусом Армстронгом, да еще и получил десять штрафных секунд по решению судей.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии

 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 45'42.642  
2 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 45'47.917 5.275
3 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 45'48.967 6.325
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 45'50.434 7.792
5 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 45'51.908 9.266
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 45'56.192 13.550
7 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 46'02.827 20.185
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 46'03.365 20.723
9 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 46'04.357 21.715
10 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 46'12.436 29.794
11 Australia Калан Уильямс Italy Trident 46'13.698 31.056
12 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 46'14.481 31.839
13 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 46'14.932 32.290
14 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 46'31.526 48.884
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 46'34.460 51.818
16 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 46'39.664 57.022
17 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 46'49.805 1'07.163
18 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 46'59.910 1'17.268
19 Israel Рой Ниссани France DAMS 46'26.888 1 Lap
20 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 46'54.431 1 Lap
  United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 27 laps  
  Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 28 laps  
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