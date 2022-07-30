Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
Австралиец выиграл во второй раз в сезоне, лидируя от старта до финиша
Строго говоря, Джек Дуэн все же ненадолго упустил лидерство – он чуть замешкался на старте и пропустил Энцо Фиттипальди. Представители двух знаменитых фамилий вступили в острую дуэль, победу в которой на выходе из второго поворота одержал сын легенды MotoGP Мика Дуэна.
После этого он больше не отдавал первую позицию и к финишу нарастил отрыв до пяти с лишним секунд.
Фиттипальди же увлекся поединком и пропустил, вдобавок, Юри Випса – после чего больше так и не смог отыграться, хотя наседал на эстонца до самого финиша.
Четвертым, верный своему подходу, финишировал лидер сезона Фелипе Другович. Гонщик MP был на решетке только восьмым, но в который раз избежал неприятностей, смог, не привлекая особого внимания, отыграть несколько позиций и заработать важные очки.
А вот занимающему в таблице второе место Тео Пуршеру это не удалось – на первом круге прямо перед ним столкнулись Деннис Хаугер с Логаном Сарджентом, из-за чего Пуршеру пришлось далеко выезжать в зону безопасности. На трассу он вернулся в глубине второго десятка и к финишу пробился только до девятого места.
Джехан Дарувала откатился назад после контакта с Маркусом Армстронгом, да еще и получил десять штрафных секунд по решению судей.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии
Самое важное:
Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
Австралиец выиграл во второй раз в сезоне, лидируя от старта до финиша
Протеже Red Bull Иваса впервые выиграл квалификацию Формулы 2
Молодой японский гонщик становится все быстрее по ходу сезона: неделю назад он открыл счет победам, а теперь завоевал поул
Протеже Red Bull Иваса впервые победил в Формуле 2
Японец уехал от соперников в Ле-Кастелле, а Тео Пуршер вернулся на второе место в общем зачете и сократил отставание от Фелипе Друговича
Лоусон обогнал Дарувалу и выиграл субботнюю гонку Ф2 во Франции
Индийский протеже Red Bull стартовал с поула и долгое время лидировал, но всего за пять кругов до финиша пропустил атаку соперника на машине в той же ливрее