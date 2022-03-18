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Формула 2 / Бахрейн Отчет о квалификации

Дуэн взял поул в первой квалификации Ф2 2022 года

Пилот Virtuosi Racing проехал круг в Бахрейне на одну десятую быстрее ближайшего конкурента

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Дуэн взял поул в первой квалификации Ф2 2022 года
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Джек Дуэн стал победителем квалификации нового сезона Формулы 2, который стартовал в Бахрейне. Он проехал свой быстрый круг практически в середине сессии, но несмотря на многочисленные попытки соперников в конце, никто не смог перебить его время.

Для Дуэна это первый поул. Завтра состоится всего третий этап Формулы 2 в его карьере: в прошлом году он уже выступал в этой серии в двух уик-эндах. 

В самом начале, когда еще никто не показал времени, заезды были прерваны красными флагами, так как японский пилот Аюму Иваса вылетел в гравий и застрял там. На то, чтобы вытащить его машину ушло около пяти минут. Иваса так и не показал никакого времени в квалификации.

Вторым стал Тео Пуршер, который проиграл Дуэну 0,1 секунды. Третье время осталось за Юри Випсом.

Десятым квалифицировался Фелипе Другович. По правилам Формулы 2, на реверсивной решетке старта субботней гонки он будет стоять первым, в компании с автором девятого времени Рихардом Версхором.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 1'40.542  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'40.683 0.141
3 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'40.755 0.213
4 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'40.760 0.218
5 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'41.000 0.458
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'41.100 0.558
7 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'41.115 0.573
8 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 1'41.121 0.579
9 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'41.178 0.636
10 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'41.210 0.668
11 Israel Рой Ниссани Japan Nissan e.dams 1'41.218 0.676
12 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'41.313 0.771
13 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'41.354 0.812
14 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 1'41.374 0.832
15 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'41.509 0.967
16 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'41.529 0.987
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'41.752 1.210
18 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'41.865 1.323
19 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'42.083 1.541
20 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'42.089 1.547
21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1'42.880 2.338
22 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams    
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