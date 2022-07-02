Дуэн открыл счет победам в Формуле 2

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Несмотря на сложные условия, 20-круговая гонка обошлась без аварий и разбитых машин – и от старта до финиша прошла под зелеными флагами.

Главными в этот день были не только чистая скорость, но и умение беречь дождевую резину на просохшем асфальте. У тех, кто изначально выбирал неверный темп, ближе к финишу возникали серьезные проблемы.

Именно так получилось с обладателем реверсивного поула и первым лидером Джейханом Дарувалой – индийский протеже Red Bull поначалу уверенно контролировал ход гонки, которая началась за машиной безопасности, но затем стал проваливаться назад,.

Недолго оставался первым и Энцо Фиттипальди – он возглавил пелотон на шестом круге, но уже на восьмом продолжателя автогоночной династии обогнал еще один пилот с громкой фамилией, Джек Дуэн. Стартовавший четвертым австралиец избрал верный темп, смог создать отрыв и впервые в карьере выиграл гонку Ф2.

Правда, ему здорово повезло, что Аюму Иваса стартовал в субботу только пятым. Японец потратил много времени, чтобы разобраться с соперниками и выйти на второе место. В концовке он быстро нагонял Дуэна – и кто знает, чем бы все закончилось, будь гонка на круг-два дольше.

Фиттипальди дополнил подиум, следом финишировали два лидера сезона, Тео Пуршер и Фелипе Другович. Бразилец из MP продолжил угнетать конкурентов своей стабильностью: стартовав восьмым, он не привлекая внимания отыграл три позиции и заработал очередные очки.

Единственный сход гонки произошел из-за поломки у Марино Сато.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Сильверстоуне