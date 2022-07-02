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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Дуэн открыл счет победам в Формуле 2

Сын легенды MotoGP Мика Дуэна переиграл соперников на сыром асфальте Сильверстоуна

Александр Кабановский
Автор:
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Дуэн открыл счет победам в Формуле 2
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Несмотря на сложные условия, 20-круговая гонка обошлась без аварий и разбитых машин – и от старта до финиша прошла под зелеными флагами. 

Главными в этот день были не только чистая скорость, но и умение беречь дождевую резину на просохшем асфальте. У тех, кто изначально выбирал неверный темп, ближе к финишу возникали серьезные проблемы. 

Именно так получилось с обладателем реверсивного поула и первым лидером Джейханом Дарувалой – индийский протеже Red Bull поначалу уверенно контролировал ход гонки, которая началась за машиной безопасности, но затем стал проваливаться назад,.  

Недолго оставался первым и Энцо Фиттипальди – он возглавил пелотон на шестом круге, но уже на восьмом продолжателя автогоночной династии обогнал еще один пилот с громкой фамилией, Джек Дуэн. Стартовавший четвертым австралиец избрал верный темп, смог создать отрыв и впервые в карьере выиграл гонку Ф2.

Правда, ему здорово повезло, что Аюму Иваса стартовал в субботу только пятым. Японец потратил много времени, чтобы разобраться с соперниками и выйти на второе место. В концовке он быстро нагонял Дуэна – и кто знает, чем бы все закончилось, будь гонка на круг-два дольше. 

Фиттипальди дополнил подиум, следом финишировали два лидера сезона, Тео Пуршер и Фелипе Другович. Бразилец из MP продолжил угнетать конкурентов своей стабильностью: стартовав восьмым, он не привлекая внимания отыграл три позиции и заработал очередные очки.

Единственный сход гонки произошел из-за поломки у Марино Сато.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Сильверстоуне

 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 40'42.488    
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 40'43.420 0.932  
3 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 40'59.210 16.722  
4 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 41'00.376 17.888  
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 41'04.205 21.717  
6 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 41'09.318 26.830  
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 41'10.772 28.284  
8 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 41'18.779 36.291  
9 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 41'21.187 38.699  
10 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 41'26.258 43.770  
11 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 41'27.099 44.611  
12 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 41'30.601 48.113  
13 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 41'31.936 49.448  
14 Israel Рой Ниссани France DAMS 41'36.997 54.509  
15 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 41'37.723 55.235  
16 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 41'41.191 58.703  
17 Australia Калан Уильямс Italy Trident 41'48.565 1'06.077  
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 41'48.899 1'06.411  
19 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 42'04.199 1'21.711  
20 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 42'17.513 1'35.025 1
  Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 9 laps    
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