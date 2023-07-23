Дуэн одержал в Венгрии первую победу в сезоне Ф2

После уверенных выступлений в дебютном сезоне-2022 Джека Дуэна включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата Ф2. Однако сыну легенды MotoGP Мика Дуэна долгое время не удавалось проявить себя – до этапа в Будапеште он всего дважды поднимался на подиум.

Но в воскресной гонке на «Хунгароринге» австралийцу просто не было равных. Лишь поначалу лидер сезона Фредерик Вести пытался удерживаться за гонщиком Virtuosi, но затем отстал и он.

Пит-стопы никак не повлияли на сюжет гонки: Дуэн остался впереди и выиграл во второй раз в карьере, Вести и Виктор Мартен из ART дополнили подиум.

А вот другой гонщик французской команды Тео Пуршер не лучшим образом провел гонку – стартовав четвертым, он закончил дистанцию только шестым, позади принципиального соперника Аюму Ивасы.

После венгерского этапа Фредерик Вести остался лидером общего зачета со 153 очками, но Пуршер (142) и Иваса (132) совсем недалеко.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (37 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 57'52.434 2 Фредерик Вести Prema Racing 9.110 3 Виктор Мартен ART Grand Prix 9.850 4 Аюму Иваса DAMS 26.167 5 Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 27.407 6 Тео Пуршер ART Grand Prix 29.529 7 Деннис Хаугер MP Motorsport 30.512 8 Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 30.937 9 Хуан-Мануэль Корреа Van Amersfoort Racing 39.401 10 Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 39.979

Воскресная гонка Формулы 3 завершилась победой Джека О'Салливана. Протеже Williams не заработал ни одного очка в трех последних стартах, но четвертый успех в сезоне подтвердил, что британец не готов опустить руки в споре за титул.

Лидер общего зачета Габриэль Бортолето в этот раз приехал только седьмым, потому его преимущество над О'Салливаном в таблице разом сократилось до 43 очков. В следующие 15 баллов уместились еще пятеро гонщиков.

Россиянин Никита Бедрин после субботнего подиума в этот раз финишировал 23-м.

Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится уже через пять дней в Спа.

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