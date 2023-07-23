Предыдущая / Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
Формула 2 / Будапешт Отчет о гонке

Дуэн одержал в Венгрии первую победу в сезоне Ф2

Австралиец из молодежной программы Alpine стартовал с поула и контролировал развитие событий до самого финиша, опередив преследователей почти на десять секунд

Меган Уайт
Автор:
Джек Дуэн, Virtuosi Racing, Зейн Мэлони, Rodin Carlin

После уверенных выступлений в дебютном сезоне-2022 Джека Дуэна включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата Ф2. Однако сыну легенды MotoGP Мика Дуэна долгое время не удавалось проявить себя – до этапа в Будапеште он всего дважды поднимался на подиум. 

Но в воскресной гонке на «Хунгароринге» австралийцу просто не было равных. Лишь поначалу лидер сезона Фредерик Вести пытался удерживаться за гонщиком Virtuosi, но затем отстал и он. 

Пит-стопы никак не повлияли на сюжет гонки: Дуэн остался впереди и выиграл во второй раз в карьере, Вести и Виктор Мартен из ART дополнили подиум. 

А вот другой гонщик французской команды Тео Пуршер не лучшим образом провел гонку – стартовав четвертым, он закончил дистанцию только шестым, позади принципиального соперника Аюму Ивасы.

После венгерского этапа Фредерик Вести остался лидером общего зачета со 153 очками, но Пуршер (142) и Иваса (132) совсем недалеко.  

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (37 кругов)

 Поз.  Гонщик  Команда Время / Отст.
1 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 57'52.434
2 Фредерик Вести Prema Racing 9.110
3 Виктор Мартен ART Grand Prix 9.850
4 Аюму Иваса DAMS 26.167
5 Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 27.407
6 Тео Пуршер ART Grand Prix 29.529
7 Деннис Хаугер MP Motorsport 30.512
8 Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 30.937
9 Хуан-Мануэль Корреа Van Amersfoort Racing 39.401
10 Рихард Версхор Van Amersfoort Racing 39.979

Воскресная гонка Формулы 3 завершилась победой Джека О'Салливана. Протеже Williams не заработал ни одного очка в трех последних стартах, но четвертый успех в сезоне подтвердил, что британец не готов опустить руки в споре за титул. 

Лидер общего зачета Габриэль Бортолето в этот раз приехал только седьмым, потому его преимущество над О'Салливаном в таблице разом сократилось до 43 очков. В следующие 15 баллов уместились еще пятеро гонщиков. 

Россиянин Никита Бедрин после субботнего подиума в этот раз финишировал 23-м.

Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится уже через пять дней в Спа. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Формула 2
Будапешт

Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге» Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Формула 1
Гран При Великобритании

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Формула 1
Гран При Великобритании

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Самое важное:

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

F1 Формула 1

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.