Дуэн одержал в Венгрии первую победу в сезоне Ф2
Австралиец из молодежной программы Alpine стартовал с поула и контролировал развитие событий до самого финиша, опередив преследователей почти на десять секунд
После уверенных выступлений в дебютном сезоне-2022 Джека Дуэна включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата Ф2. Однако сыну легенды MotoGP Мика Дуэна долгое время не удавалось проявить себя – до этапа в Будапеште он всего дважды поднимался на подиум.
Но в воскресной гонке на «Хунгароринге» австралийцу просто не было равных. Лишь поначалу лидер сезона Фредерик Вести пытался удерживаться за гонщиком Virtuosi, но затем отстал и он.
Пит-стопы никак не повлияли на сюжет гонки: Дуэн остался впереди и выиграл во второй раз в карьере, Вести и Виктор Мартен из ART дополнили подиум.
А вот другой гонщик французской команды Тео Пуршер не лучшим образом провел гонку – стартовав четвертым, он закончил дистанцию только шестым, позади принципиального соперника Аюму Ивасы.
После венгерского этапа Фредерик Вести остался лидером общего зачета со 153 очками, но Пуршер (142) и Иваса (132) совсем недалеко.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (37 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|57'52.434
|2
|Фредерик Вести
|Prema Racing
|9.110
|3
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|9.850
|4
|Аюму Иваса
|DAMS
|26.167
|5
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|27.407
|6
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|29.529
|7
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|30.512
|8
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|30.937
|9
|Хуан-Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|39.401
|10
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|39.979
Воскресная гонка Формулы 3 завершилась победой Джека О'Салливана. Протеже Williams не заработал ни одного очка в трех последних стартах, но четвертый успех в сезоне подтвердил, что британец не готов опустить руки в споре за титул.
Лидер общего зачета Габриэль Бортолето в этот раз приехал только седьмым, потому его преимущество над О'Салливаном в таблице разом сократилось до 43 очков. В следующие 15 баллов уместились еще пятеро гонщиков.
Россиянин Никита Бедрин после субботнего подиума в этот раз финишировал 23-м.
Сезон Формулы 2 и Формулы 3 продолжится уже через пять дней в Спа.
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