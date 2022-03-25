Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид

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Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы 2 в Джидде, которая трижды прерывалась красными флагами. После последнего возобновления заездов он перебил время лидировавшего Маркуса Армстронга на 0,6 секунды, после чего последнего отодвинули на четвертую позицию еще Рихард Версхор и Джек Дуэн.

Лидер чемпионата Тео Пуршер был вынужден сойти на 12-ой минуте сессии, после того, как на его болиде загорелся двигатель. Возможно, это как-то связано с тем, что утром на тренировке Пуршер ударил машину об отбоник, причинив ей весьма заметные повреждения именно в задней части. Механики смогли починить болид, но, видимо, что-то было упущено.

Из-за пожара на машине Пуршера, который остановился на трассе, сессию прервали красными флагами. Гонщик успел показать время круга, но так как все остальные улучшили, он стартует в гонке с последнего ряда.

Квалификация была повторно остановлена через шесть минут после возобновления, так как свой болид об отбойник разбил Логан Сарджент.

Наконец, в третий раз красные флаги и даже автомобиль безопасности появились без видимых причин. Возможно, с трассы потребовалось убрать посторонние предметы, но никакой дополнительной аварии не было. Произошло это за четыре с половиной минуты до клетчатого флага.

Еще на тренировке в в аварию помимо Пуршера и независимо от него попал и дебютант Джем Болукбаси. Последний после удара от отбойник был отправлен в в больницу для дополнительной медицинской проверки и в квалификации участия не принял.

Другович стартует первым в воскресной гонке. Поул на реверсивной решетке субботней гонки достался Джейку Хьюзу.