Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид
Тео Пуршер выбыл из борьбы из-за возгорания машины
Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы 2 в Джидде, которая трижды прерывалась красными флагами. После последнего возобновления заездов он перебил время лидировавшего Маркуса Армстронга на 0,6 секунды, после чего последнего отодвинули на четвертую позицию еще Рихард Версхор и Джек Дуэн.
Лидер чемпионата Тео Пуршер был вынужден сойти на 12-ой минуте сессии, после того, как на его болиде загорелся двигатель. Возможно, это как-то связано с тем, что утром на тренировке Пуршер ударил машину об отбоник, причинив ей весьма заметные повреждения именно в задней части. Механики смогли починить болид, но, видимо, что-то было упущено.
Из-за пожара на машине Пуршера, который остановился на трассе, сессию прервали красными флагами. Гонщик успел показать время круга, но так как все остальные улучшили, он стартует в гонке с последнего ряда.
Квалификация была повторно остановлена через шесть минут после возобновления, так как свой болид об отбойник разбил Логан Сарджент.
Наконец, в третий раз красные флаги и даже автомобиль безопасности появились без видимых причин. Возможно, с трассы потребовалось убрать посторонние предметы, но никакой дополнительной аварии не было. Произошло это за четыре с половиной минуты до клетчатого флага.
Еще на тренировке в в аварию помимо Пуршера и независимо от него попал и дебютант Джем Болукбаси. Последний после удара от отбойник был отправлен в в больницу для дополнительной медицинской проверки и в квалификации участия не принял.
Другович стартует первым в воскресной гонке. Поул на реверсивной решетке субботней гонки достался Джейку Хьюзу.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|1
|Фелипе Другович
|1'40.422
|2
|Рихард Версхор
|1'40.648
|0.226
|3
|Джек Дуэн
|1'41.024
|0.602
|4
|Маркус Армстронг
|1'41.050
|0.628
|5
|Ральф Бошунг
|1'41.057
|0.635
|6
|Лайам Лоусон
|1'41.142
|0.720
|7
|Ayumu Iwasa
|1'41.194
|0.772
|8
|Калан Уильямс
|1'41.469
|1.047
|9
|Юри Випс
|1'41.533
|1.111
|10
|Джейк Хьюз
|1'41.538
|1.116
|11
|Деннис Хаугер
|1'41.710
|1.288
|12
|Клемент Новалак
|1'41.710
|1.288
|13
|Рой Ниссани
|1'41.971
|1.549
|14
|Марино Сато
|1'42.178
|1.756
|15
|Джехан Дарувала
|1'42.181
|1.759
|16
|Энцо Фиттипальди
|1'42.520
|2.098
|17
|Фредерик Вести
|1'42.905
|2.483
|18
|Оливер Калдуэлл
|1'43.120
|2.698
|19
|Логан Сарджент
|1'43.260
|2.838
|20
|Amaury Cordeel
|1'44.437
|4.015
|21
|Тео Пуршер
|1'44.736
|4.314
|22
|Джем Болукбаси
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