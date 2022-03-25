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Формула 2 / Джидда Отчет о квалификации

Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид

Тео Пуршер выбыл из борьбы из-за возгорания машины

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Другович взял поул Ф2 в Джидде, Сарджент разбил болид
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Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы 2 в Джидде, которая трижды прерывалась красными флагами. После последнего возобновления заездов он перебил время лидировавшего Маркуса Армстронга на 0,6 секунды, после чего последнего отодвинули на четвертую позицию еще Рихард Версхор и Джек Дуэн.

Лидер чемпионата Тео Пуршер был вынужден сойти на 12-ой минуте сессии, после того, как на его болиде загорелся двигатель. Возможно, это как-то связано с тем, что утром на тренировке Пуршер ударил машину об отбоник, причинив ей весьма заметные повреждения именно в задней части. Механики смогли починить болид, но, видимо, что-то было упущено.

Из-за пожара на машине Пуршера, который остановился на трассе, сессию прервали красными флагами. Гонщик успел показать время круга, но так как все остальные улучшили, он стартует в гонке с последнего ряда.

Квалификация была повторно остановлена через шесть минут после возобновления, так как свой болид об отбойник разбил Логан Сарджент.

Наконец, в третий раз красные флаги и даже автомобиль безопасности появились без видимых причин. Возможно, с трассы потребовалось убрать посторонние предметы, но никакой дополнительной аварии не было. Произошло это за четыре с половиной минуты до клетчатого флага.

Еще на тренировке в в аварию помимо Пуршера и независимо от него попал и дебютант Джем Болукбаси. Последний после удара от отбойник был отправлен в в больницу для дополнительной медицинской проверки и в квалификации участия не принял. 

Другович стартует первым в воскресной гонке. Поул на реверсивной решетке субботней гонки достался Джейку Хьюзу.

Позиция Гонщик Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович 1'40.422  
2 Netherlands Рихард Версхор 1'40.648 0.226
3 Australia Джек Дуэн 1'41.024 0.602
4 New Zealand Маркус Армстронг 1'41.050 0.628
5 Switzerland Ральф Бошунг 1'41.057 0.635
6 New Zealand Лайам Лоусон 1'41.142 0.720
7 Ayumu Iwasa 1'41.194 0.772
8 Australia Калан Уильямс 1'41.469 1.047
9 Estonia Юри Випс 1'41.533 1.111
10 United Kingdom Джейк Хьюз 1'41.538 1.116
11 Norway Деннис Хаугер 1'41.710 1.288
12 Switzerland Клемент Новалак 1'41.710 1.288
13 Israel Рой Ниссани 1'41.971 1.549
14 Japan Марино Сато 1'42.178 1.756
15 India Джехан Дарувала 1'42.181 1.759
16 Brazil Энцо Фиттипальди 1'42.520 2.098
17 Denmark Фредерик Вести 1'42.905 2.483
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл 1'43.120 2.698
19 United States Логан Сарджент 1'43.260 2.838
20 Amaury Cordeel 1'44.437 4.015
21 France Тео Пуршер 1'44.736 4.314
22 Turkey Джем Болукбаси    
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