Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата
В отличие от субботней гонки, воскресная ни разу не прерывалась красными флагами
Фелипе Другович, который стартовал в воскресной гонке Формулы 2 в Саудовской Аравии с поула, без видимого сопротивления со стороны соперников одержал победу. Заработав 25 очков, он вышел на первое место в личном зачете.
Вторым клетчатый флаг увидел Рихард Версхор, третьим стал Джехан Дарувалла.
Победитель субботней гонки Лиам Лоусон на старте прорвался с пятого на третье место, но после совершения пит-стопа остановился на выезде с пит-лейна - судя по всему из-за плохо прикрученного колеса. После того, как он выбыл из борьбы, в группе лидеров обменов позициями уже не происходило.
Во второй десятке обгоны происходили определенно чаще. Пожалуй, более всего стоит отметить выступление Джека Дуэна, который с последнего места пробился на девятое, став к тому же автором лучшего круга в гонке.
Тео Пуршер, который приехал в Джидду лидером чемпионата, и во второй гонке не заработал ни одного очка, сойдя на седьмом круге из-за технических проблем.
В отличие от субботнего заезда, гонка прошла почти без происшествий, если не считать разворота Фредерика Вести на последнем круге.
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отставание
|Очки
|1
|Фелипе Другович
|-
|2
|Рихард Версхор
|2.300
|2.300
|3
|Джехан Дарувала
|15.300
|13.000
|4
|Джейк Хьюз
|19.100
|3.800
|5
|Маркус Армстронг
|20.500
|1.400
|6
|Деннис Хаугер
|21.000
|0.500
|7
|Ayumu Iwasa
|27.100
|6.100
|8
|Рой Ниссани
|28.400
|1.300
|9
|Джек Дуэн
|28.800
|0.400
|10
|Юри Випс
|32.100
|3.300
|11
|Энцо Фиттипальди
|32.600
|0.500
|12
|Логан Сарджент
|37.600
|5.000
|13
|Калан Уильямс
|38.200
|0.600
|14
|Клемент Новалак
|42.300
|4.100
|15
|Ральф Бошунг
|47.600
|5.300
|16
|Оливер Калдуэлл
|48.700
|1.100
|17
|Марино Сато
|50.300
|1.600
|Фредерик Вести
|1 lap
|Лайам Лоусон
|18 laps
|Тео Пуршер
|15.300
|15.300
|Полные результаты
Лоусон выиграл первую гонку Ф2 в Джидде и возглавил чемпионат
Положение в общем зачете Формулы 2 после этапа в Джидде