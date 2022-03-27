Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата

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Фелипе Другович, который стартовал в воскресной гонке Формулы 2 в Саудовской Аравии с поула, без видимого сопротивления со стороны соперников одержал победу. Заработав 25 очков, он вышел на первое место в личном зачете.

Вторым клетчатый флаг увидел Рихард Версхор, третьим стал Джехан Дарувалла.

Победитель субботней гонки Лиам Лоусон на старте прорвался с пятого на третье место, но после совершения пит-стопа остановился на выезде с пит-лейна - судя по всему из-за плохо прикрученного колеса. После того, как он выбыл из борьбы, в группе лидеров обменов позициями уже не происходило.

Во второй десятке обгоны происходили определенно чаще. Пожалуй, более всего стоит отметить выступление Джека Дуэна, который с последнего места пробился на девятое, став к тому же автором лучшего круга в гонке.

Тео Пуршер, который приехал в Джидду лидером чемпионата, и во второй гонке не заработал ни одного очка, сойдя на седьмом круге из-за технических проблем.

В отличие от субботнего заезда, гонка прошла почти без происшествий, если не считать разворота Фредерика Вести на последнем круге.