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Формула 2 / Джидда Отчет о гонке

Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата

В отличие от субботней гонки, воскресная ни разу не прерывалась красными флагами

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Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата
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Фелипе Другович, который стартовал в воскресной гонке Формулы 2 в Саудовской Аравии с поула, без видимого сопротивления со стороны соперников одержал победу. Заработав 25 очков, он вышел на первое место в личном зачете.

Вторым клетчатый флаг увидел Рихард Версхор, третьим стал Джехан Дарувалла.

Победитель субботней гонки Лиам Лоусон на старте прорвался с пятого на третье место, но после совершения пит-стопа остановился на выезде с пит-лейна - судя по всему из-за плохо прикрученного колеса. После того, как он выбыл из борьбы, в группе лидеров обменов позициями уже не происходило.

Во второй десятке обгоны происходили определенно чаще. Пожалуй, более всего стоит отметить выступление Джека Дуэна, который с последнего места пробился на девятое, став к тому же автором лучшего круга в гонке.

Тео Пуршер, который приехал в Джидду лидером чемпионата, и во второй гонке не заработал ни одного очка, сойдя на седьмом круге из-за технических проблем.

В отличие от субботнего заезда, гонка прошла почти без происшествий, если не считать разворота Фредерика Вести на последнем круге.

Позиция Гонщик Время Отставание Очки
1 Brazil Фелипе Другович -    
2 Netherlands Рихард Версхор 2.300 2.300  
3 India Джехан Дарувала 15.300 13.000  
4 United Kingdom Джейк Хьюз 19.100 3.800  
5 New Zealand Маркус Армстронг 20.500 1.400  
6 Norway Деннис Хаугер 21.000 0.500  
7 Ayumu Iwasa 27.100 6.100  
8 Israel Рой Ниссани 28.400 1.300  
9 Australia Джек Дуэн 28.800 0.400  
10 Estonia Юри Випс 32.100 3.300  
11 Brazil Энцо Фиттипальди 32.600 0.500  
12 United States Логан Сарджент 37.600 5.000  
13 Australia Калан Уильямс 38.200 0.600  
14 Switzerland Клемент Новалак 42.300 4.100  
15 Switzerland Ральф Бошунг 47.600 5.300  
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл 48.700 1.100  
17 Japan Марино Сато 50.300 1.600  
  Denmark Фредерик Вести 1 lap    
  New Zealand Лайам Лоусон 18 laps    
  France Тео Пуршер 15.300 15.300  
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