Другович выиграл субботнюю гонку Ф2 и вышел в лидеры сезона

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Фелипе Другович занимал на реверсивной решетке первого заезда Формулы 2 в Барселоне четвертое место, но одну позицию отыграл еще до старта, когда не смог отправиться на прогревочный круг обладатель поула Калан Уильямс.

На первых же метрах Другович сумел опередить Джейка Хьюза с Тео Пуршером и раньше всех нырнуть в первый поворот. На трассе, где очень сложно обгонять, это и стало залогом успеха.

Гонщику на оранжевой машине, вдобавок, повезло – позади хорошо стартовал новичок Аюму Иваса, который вышел на второе место. Японский протеже Red Bull не угрожал лидеру, занятый обороной от Логана Сарджента.

Первая тройка не менялась по ходу всей дистанции, что принесло Ивасе и Сардженту первые подиумы в карьере.

На четвертое место пробился Джейхан Дарувала, сумевший на трассе опередить лидера сезона Тео Пуршера. Француз в итоге финишировал пятым и уступил лидерство по очкам Друговичу.

Для двух претендентов на хороший результат гонка сложилась неудачно. Юри Випс, который днем ранее пилотировал Red Bull в первой тренировке Гран При, в самом начале закрутился и улетел в графий в четвертом повороте, а у Джейка Хьюза в конце дистанции окончательно сдали шины, и он стал пропускать соперников одного за другим.

В итоге шестерку сильнейших замкнул победитель квалификации Джейк Дуэн.

Итоги субботней гонки Формулы 2 в Барселоне