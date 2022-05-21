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Формула 2 / Барселона Отчет о гонке

Другович выиграл субботнюю гонку Ф2 и вышел в лидеры сезона

Бразилец из команды MP Motorsport стал сильнейшим во второй раз в сезоне, первая тройка оставалась неизменной от старта до финиша

Меган Уайт
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Другович выиграл субботнюю гонку Ф2 и вышел в лидеры сезона
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Фелипе Другович занимал на реверсивной решетке первого заезда Формулы 2 в Барселоне четвертое место, но одну позицию отыграл еще до старта, когда не смог отправиться на прогревочный круг обладатель поула Калан Уильямс. 

На первых же метрах Другович сумел опередить Джейка Хьюза с Тео Пуршером и раньше всех нырнуть в первый поворот. На трассе, где очень сложно обгонять, это и стало залогом успеха. 

Гонщику на оранжевой машине, вдобавок, повезло – позади хорошо стартовал новичок Аюму Иваса, который вышел на второе место. Японский протеже Red Bull не угрожал лидеру, занятый обороной от Логана Сарджента. 

Первая тройка не менялась по ходу всей дистанции, что принесло Ивасе и Сардженту первые подиумы в карьере. 

На четвертое место пробился Джейхан Дарувала, сумевший на трассе опередить лидера сезона Тео Пуршера. Француз в итоге финишировал пятым и уступил лидерство по очкам Друговичу.  

Для двух претендентов на хороший результат гонка сложилась неудачно. Юри Випс, который днем ранее пилотировал Red Bull в первой тренировке Гран При, в самом начале закрутился и улетел в графий в четвертом повороте, а у Джейка Хьюза в конце дистанции окончательно сдали шины, и он стал пропускать соперников одного за другим. 

В итоге шестерку сильнейших замкнул победитель квалификации Джейк Дуэн. 

Итоги субботней гонки Формулы 2 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 44'12.635  
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 44'14.744 2.109
3 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 44'16.800 4.165
4 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 44'21.128 8.493
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 44'21.886 9.251
6 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 44'23.116 10.481
7 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 44'29.065 16.430
8 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 44'29.891 17.256
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 44'30.340 17.705
10 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 44'31.159 18.524
11 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 44'37.956 25.321
12 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 44'38.632 25.997
13 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 44'39.111 26.476
14 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 44'41.950 29.315
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 44'44.125 31.490
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 44'46.416 33.781
17 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 44'50.071 37.436
18 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 45'05.916 53.281
19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 45'18.561 1'05.926
20 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 41'30.794 2 Laps
  Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 21 laps  
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