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Формула 2 / Бахрейн / Отчет о гонке

Другович выиграл первую гонку Формулы 2 в Бахрейне

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Другович выиграл первую гонку Формулы 2 в Бахрейне
Автор:
, Редактор

Россиянин Роберт Шварцман стал восьмым и завтра стартует с первого места

Бразилец Фелипе Другович одержал уверенную победу в первой гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он выбрал оптимальную тактику, но был вынужден дважды обгонять Каллума Илотта, который финишировал вторым. Третьим на подиум поднялся Джехан Дарувала. Это вторая победа Друговича в чемпионате, который проводит в Формуле 2 дебютный сезон и первый подиум в карьере Дарувалы.

На старте обладатель поула  Илотт не сумел удержать лидерство и после второго поворота уступил позицию Друговичу. После нескольких кругов Илотт и вовсе потерял темп, пропустив вперед Армстронга и Мика Шумахера. 

Однако Илотт одним из первых сменил шины Medium на Hard и на свежей резине смог показать несколько отличных кругов, отыгрывая у лидеров по три секунды на круге. После того, как Другович также провел свой пит-стоп, он вернулся позади соперника, но вскоре сумел совершить свой второй обгон.

 

Лидер чемпионата Мик Шумахер на первом круге прорвался с десятого места на пятое, затем отыграл четвертую позицию и после пит-стопа соперников вышел в лидеры. Однако на стартых шинах он потерял в скорости и после позднего пит-стопа вернулся на шестом месте. Совершив обгоны Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга,  Шумахер вышел на четвертое место, но несмотря на плотную борьбу с Дарувалой на последних кругах прорваться на подиум немец так и не смог.

Россиянин Никита Мазепин выбрал ту же тактику, что и Мик Шумахер, совершил несколько зрелищных обгонов и в итоге финишировал пятым. Другой русский гонщик Роберт Шварцман поднялся с 14-й позиции в квалификации на восьмое место на финише и благодаря этому будет стартовать в воскресной гонке первым.

Настоящим героем первой гонки в Бахрейне стал Юки Цунода. После разворота в квалификации японец был вынужден стартовать последним, но к финишу сумел подняться на шестое место.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport   25
2 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 14.800 18
3 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 19.300 15
4 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 20.200 12
5 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 28.200 10
6 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 28.500 8
7 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 31.300 6
8 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 43.800 4
9 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 46.900 2
10 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 47.300 1
11 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 49.100  
12 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 49.200  
13 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 50.500  
14 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 53.700  
15 Israel Рой Ниссани Italy Trident 53.800  
16 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 55.900  
17 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 1'01.400  
18 France Тео Пуршер Germany HWA AG 1'01.800  
19 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'03.000  
20 Japan Марино Сато Italy Trident 1'05.500  
21 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1'06.700  
22 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1'16.000  
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Сессия Первая гонка
Пилоты Фелипе Другович
Автор Сергей Иванов

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