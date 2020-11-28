Другович выиграл первую гонку Формулы 2 в Бахрейне
Россиянин Роберт Шварцман стал восьмым и завтра стартует с первого места
Бразилец Фелипе Другович одержал уверенную победу в первой гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он выбрал оптимальную тактику, но был вынужден дважды обгонять Каллума Илотта, который финишировал вторым. Третьим на подиум поднялся Джехан Дарувала. Это вторая победа Друговича в чемпионате, который проводит в Формуле 2 дебютный сезон и первый подиум в карьере Дарувалы.
На старте обладатель поула Илотт не сумел удержать лидерство и после второго поворота уступил позицию Друговичу. После нескольких кругов Илотт и вовсе потерял темп, пропустив вперед Армстронга и Мика Шумахера.
Однако Илотт одним из первых сменил шины Medium на Hard и на свежей резине смог показать несколько отличных кругов, отыгрывая у лидеров по три секунды на круге. После того, как Другович также провел свой пит-стоп, он вернулся позади соперника, но вскоре сумел совершить свой второй обгон.
Лидер чемпионата Мик Шумахер на первом круге прорвался с десятого места на пятое, затем отыграл четвертую позицию и после пит-стопа соперников вышел в лидеры. Однако на стартых шинах он потерял в скорости и после позднего пит-стопа вернулся на шестом месте. Совершив обгоны Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга, Шумахер вышел на четвертое место, но несмотря на плотную борьбу с Дарувалой на последних кругах прорваться на подиум немец так и не смог.
Россиянин Никита Мазепин выбрал ту же тактику, что и Мик Шумахер, совершил несколько зрелищных обгонов и в итоге финишировал пятым. Другой русский гонщик Роберт Шварцман поднялся с 14-й позиции в квалификации на восьмое место на финише и благодаря этому будет стартовать в воскресной гонке первым.
Настоящим героем первой гонки в Бахрейне стал Юки Цунода. После разворота в квалификации японец был вынужден стартовать последним, но к финишу сумел подняться на шестое место.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|25
|2
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|14.800
|18
|3
|Джехан Дарувала
|Carlin
|19.300
|15
|4
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|20.200
|12
|5
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|28.200
|10
|6
|Юки Цунода
|Carlin
|28.500
|8
|7
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|31.300
|6
|8
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|43.800
|4
|9
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|46.900
|2
|10
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|47.300
|1
|11
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|49.100
|12
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|49.200
|13
|Шон Гелаэль
|DAMS
|50.500
|14
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|53.700
|15
|Рой Ниссани
|Trident
|53.800
|16
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|55.900
|17
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|1'01.400
|18
|Тео Пуршер
|HWA AG
|1'01.800
|19
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1'03.000
|20
|Марино Сато
|Trident
|1'05.500
|21
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1'06.700
|22
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1'16.000
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Первая гонка
|Пилоты
|Фелипе Другович
|Автор
|Сергей Иванов