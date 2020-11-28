Другович выиграл первую гонку Формулы 2 в Бахрейне

Бразилец Фелипе Другович одержал уверенную победу в первой гонке Формулы 2 в Бахрейне. Он выбрал оптимальную тактику, но был вынужден дважды обгонять Каллума Илотта, который финишировал вторым. Третьим на подиум поднялся Джехан Дарувала. Это вторая победа Друговича в чемпионате, который проводит в Формуле 2 дебютный сезон и первый подиум в карьере Дарувалы.

На старте обладатель поула Илотт не сумел удержать лидерство и после второго поворота уступил позицию Друговичу. После нескольких кругов Илотт и вовсе потерял темп, пропустив вперед Армстронга и Мика Шумахера.

Однако Илотт одним из первых сменил шины Medium на Hard и на свежей резине смог показать несколько отличных кругов, отыгрывая у лидеров по три секунды на круге. После того, как Другович также провел свой пит-стоп, он вернулся позади соперника, но вскоре сумел совершить свой второй обгон.

Лидер чемпионата Мик Шумахер на первом круге прорвался с десятого места на пятое, затем отыграл четвертую позицию и после пит-стопа соперников вышел в лидеры. Однако на стартых шинах он потерял в скорости и после позднего пит-стопа вернулся на шестом месте. Совершив обгоны Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга, Шумахер вышел на четвертое место, но несмотря на плотную борьбу с Дарувалой на последних кругах прорваться на подиум немец так и не смог.

Россиянин Никита Мазепин выбрал ту же тактику, что и Мик Шумахер, совершил несколько зрелищных обгонов и в итоге финишировал пятым. Другой русский гонщик Роберт Шварцман поднялся с 14-й позиции в квалификации на восьмое место на финише и благодаря этому будет стартовать в воскресной гонке первым.

Настоящим героем первой гонки в Бахрейне стал Юки Цунода. После разворота в квалификации японец был вынужден стартовать последним, но к финишу сумел подняться на шестое место.