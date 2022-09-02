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Фелипе Другович получил возможность уже на голландском этапе гарантировать себе титул чемпиона Формулы 2. Правда, для этого гонщику придется рассчитывать на успех в обеих гонках (хороший финиш в субботу и победу в воскресенье) и одновременную неудачу главного соперника Тео Пуршера.

Но после пятничной квалификации такой исход не кажется фантастическим: Другович стал сильнейшим, как и неделей раньше в Спа, тогда как Пуршер сможет стартовать лишь с 16-го места. Француз из ART уже после девяти минут сессии разбил машину в третьем повороте. В тот момент он был по скорости на втором месте.

После возобновления заездов главным соперником Друговича оказался Джек Дуэн, но сын знаменитого мотогонщика уступил в итоге больше двух десятых.

Следом в протоколе расположились Логан Сарджент и второй по значимости гонщик для местных болельщиков Рихард Версхор.

Во второй раз красные флаги понадобились судьям после ошибки Джехана Дарувалы. Тот потерял контроль над машиной в седьмом повороте и улетел с трассы.

После этого у пилотов осталось всего четыре минуты – и некоторые, предвидя проблемы с трафиком, даже не стали покидать пит-лейн.

Реверсивный субботний поул достался Клементу Новалаку.

Результаты квалификации Формулы 2 в Зандфорте