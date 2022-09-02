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Формула 2 / Зандфорт Отчет о квалификации

Другович выиграл квалификацию Ф2 в Зандфорте, Пуршер разбил машину

Бразилец из MP Motorsport заработал очередные бонусные очки, опередив набравшего хорошую скорость Джека Дуэна

Меган Уайт
Автор:
Другович выиграл квалификацию Ф2 в Зандфорте, Пуршер разбил машину
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Фелипе Другович получил возможность уже на голландском этапе гарантировать себе титул чемпиона Формулы 2. Правда, для этого гонщику придется рассчитывать на успех в обеих гонках (хороший финиш в субботу и победу в воскресенье) и одновременную неудачу главного соперника Тео Пуршера. 

Но после пятничной квалификации такой исход не кажется фантастическим: Другович стал сильнейшим, как и неделей раньше в Спа, тогда как Пуршер сможет стартовать лишь с 16-го места. Француз из ART уже после девяти минут сессии разбил машину в третьем повороте. В тот момент он был по скорости на втором месте.

После возобновления заездов главным соперником Друговича оказался Джек Дуэн, но сын знаменитого мотогонщика уступил в итоге больше двух десятых.

Следом в протоколе расположились Логан Сарджент и второй по значимости гонщик для местных болельщиков Рихард Версхор.  

Во второй раз красные флаги понадобились судьям после ошибки Джехана Дарувалы. Тот потерял контроль над машиной в седьмом повороте и улетел с трассы. 

После этого у пилотов осталось всего четыре минуты – и некоторые, предвидя проблемы с трафиком, даже не стали покидать пит-лейн.

Реверсивный субботний поул достался Клементу Новалаку.

Результаты квалификации Формулы 2 в Зандфорте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'20.713  
2 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'20.939 0.226
3 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'21.241 0.528
4 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'21.242 0.529
5 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'21.243 0.530
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'21.281 0.568
7 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'21.347 0.634
8 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'21.443 0.730
9 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'21.454 0.741
10 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'21.559 0.846
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'21.580 0.867
12 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'21.619 0.906
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'21.733 1.020
14 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'21.738 1.025
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'21.923 1.210
16 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'21.984 1.271
17 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'22.007 1.294
18 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1'22.075 1.362
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'22.084 1.371
20 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'22.122 1.409
21 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'22.399 1.686
22 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 1'23.113 2.400
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Другович проиграл Дуэну в гонке Ф2, но сделал шаг к титулу
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