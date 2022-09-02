Другович выиграл квалификацию Ф2 в Зандфорте, Пуршер разбил машину
Бразилец из MP Motorsport заработал очередные бонусные очки, опередив набравшего хорошую скорость Джека Дуэна
Фелипе Другович получил возможность уже на голландском этапе гарантировать себе титул чемпиона Формулы 2. Правда, для этого гонщику придется рассчитывать на успех в обеих гонках (хороший финиш в субботу и победу в воскресенье) и одновременную неудачу главного соперника Тео Пуршера.
Но после пятничной квалификации такой исход не кажется фантастическим: Другович стал сильнейшим, как и неделей раньше в Спа, тогда как Пуршер сможет стартовать лишь с 16-го места. Француз из ART уже после девяти минут сессии разбил машину в третьем повороте. В тот момент он был по скорости на втором месте.
После возобновления заездов главным соперником Друговича оказался Джек Дуэн, но сын знаменитого мотогонщика уступил в итоге больше двух десятых.
Следом в протоколе расположились Логан Сарджент и второй по значимости гонщик для местных болельщиков Рихард Версхор.
Во второй раз красные флаги понадобились судьям после ошибки Джехана Дарувалы. Тот потерял контроль над машиной в седьмом повороте и улетел с трассы.
После этого у пилотов осталось всего четыре минуты – и некоторые, предвидя проблемы с трафиком, даже не стали покидать пит-лейн.
Реверсивный субботний поул достался Клементу Новалаку.
Результаты квалификации Формулы 2 в Зандфорте
Самое важное:
Другович выиграл квалификацию Ф2 в Зандфорте, Пуршер разбил машину
Бразилец из MP Motorsport заработал очередные бонусные очки, опередив набравшего хорошую скорость Джека Дуэна
Другович проиграл Дуэну в гонке Ф2, но сделал шаг к титулу
Подиум бразильца и сход его главного соперника Тео Пуршера практически лишили чемпионат интриги. Джек Дуэн стал сильнейшим впервые в карьере
Лоусон выиграл субботнюю гонку Ф2, Другович обогнал Пуршера
Два гонщика стали в субботу главными звездами заезда в Спа: один стал сильнейшим, другой рискнул – и добился важного результата
Лидер сезона Ф2 впервые с мая выиграл квалификацию
Фелипе Другович стал сильнейшим в споре за поул в Спа, его главный соперник Тео Пуршер показал только восьмой результат