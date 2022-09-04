Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом

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Стартовав в воскресной гонке с поула, Фелипе Другович сохранял инициативу на протяжении всех 29 кругов дистанции, даже несмотря на красные флаги и два выезда машины безопасности.
Так как главный соперник бразильца Тео Пуршер после квалификационной аварии финишировал только десятым, преимущество Друговича в таблице общего зачета достигло 70 очков. За два оставшихся этапа в теории – собрав все победы, поулы и лучшие круги – можно заработать 78. Потому уже через неделю в Монце Феипе почти гарантировано получит титул.
Воскресная гонка в Зандфорте вышла хаотичной, из борьбы досрочно выбыли пятеро пилотов, включая победителя Спа Джека Дуэна, который попал в аварию, занимая второе место
Рихард Версхор финишировал на домашней трассе вторым, несмотря на повреждения машины в контактной борьбе, тройку призеров замкнул протеже Red Bull Аюму Иваса.
Логан Сарджент, который был на решетке третьим, уже в первом повороте выехал в гравий и откатился назад, после чего окончательно сошел из-за столкновения с Ральфом Бошунгом.
На 17-м круге Марино Сато разбил машину из-за того, что на пит-стопе ему плохо прикрутили левое переднее колесо. На рестарте после выезда автомобиля безопасности столкнулись призер субботы Клемент Новалак и Татьяна Кальдерон.
Из результатов стоит отметить шестое место Амори Корделя – бельгиец закончил гонку шестым и впервые в сезоне заработал очки.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|-
|2
|Рихард Версхор
|Trident
|2.4
|2.400
|3
|Аюму Иваса
|DAMS
|3.6
|3.600
|4
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|6.9
|6.900
|5
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|7.9
|7.900
|6
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|10.8
|10.800
|7
|Юри Випс
|Hitech Racing
|12.4
|12.400
|8
|Давид Бекманн
|Van Amersfoort Racing
|13.1
|13.100
|9
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|14.6
|14.600
|10
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|15.5
|15.500
|11
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|17.2
|17.200
|12
|Калан Уильямс
|Trident
|18.4
|18.400
|13
|Лайам Лоусон
|Carlin
|20.2
|20.200
|14
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|25.6
|25.600
|15
|Рой Ниссани
|DAMS
|27.1
|27.100
|16
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|29.3
|29.300
|17
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|50.6
|50.600
|Татьяна Кальдерон
|Charouz Racing System
|17 laps
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|17 laps
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|18 laps
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|22 laps
|Логан Сарджент
|Carlin
|38 laps
|Полные результаты
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