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Формула 2 / Зандфорт Отчет о гонке

Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом

Только форс-мажор в Монце и Абу-Даби помешает пилоту MP Motorsport завоевать титул в молодежной серии

Меган Уайт
Автор:
Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом
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Стартовав в воскресной гонке с поула, Фелипе Другович сохранял инициативу на протяжении всех 29 кругов дистанции, даже несмотря на красные флаги и два выезда машины безопасности.

Так как главный соперник бразильца Тео Пуршер после квалификационной аварии финишировал только десятым, преимущество Друговича в таблице общего зачета достигло 70 очков. За два оставшихся этапа в теории – собрав все победы, поулы и лучшие круги – можно заработать 78. Потому уже через неделю в Монце Феипе почти гарантировано получит титул. 

Воскресная гонка в Зандфорте вышла хаотичной, из борьбы досрочно выбыли пятеро пилотов, включая победителя Спа Джека Дуэна, который попал в аварию, занимая второе место

Рихард Версхор финишировал на домашней трассе вторым, несмотря на повреждения машины в контактной борьбе, тройку призеров замкнул протеже Red Bull Аюму Иваса. 

Логан Сарджент, который был на решетке третьим, уже в первом повороте выехал в гравий и откатился назад, после чего окончательно сошел из-за столкновения с Ральфом Бошунгом. 

На 17-м круге Марино Сато разбил машину из-за того, что на пит-стопе ему плохо прикрутили левое переднее колесо. На рестарте после выезда автомобиля безопасности столкнулись призер субботы Клемент Новалак и Татьяна Кальдерон. 

Из результатов стоит отметить шестое место Амори Корделя – бельгиец закончил гонку шестым и впервые в сезоне заработал очки.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport -  
2 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 2.4 2.400
3 Japan Аюму Иваса France DAMS 3.6 3.600
4 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 6.9 6.900
5 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 7.9 7.900
6 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 10.8 10.800
7 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 12.4 12.400
8 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 13.1 13.100
9 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 14.6 14.600
10 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 15.5 15.500
11 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 17.2 17.200
12 Australia Калан Уильямс Italy Trident 18.4 18.400
13 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 20.2 20.200
14 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 25.6 25.600
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 27.1 27.100
16 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 29.3 29.300
17 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 50.6 50.600
  Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 17 laps  
  France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 17 laps  
  Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 18 laps  
  Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 22 laps  
  United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 38 laps  
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