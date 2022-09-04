Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом

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Стартовав в воскресной гонке с поула, Фелипе Другович сохранял инициативу на протяжении всех 29 кругов дистанции, даже несмотря на красные флаги и два выезда машины безопасности.

Так как главный соперник бразильца Тео Пуршер после квалификационной аварии финишировал только десятым, преимущество Друговича в таблице общего зачета достигло 70 очков. За два оставшихся этапа в теории – собрав все победы, поулы и лучшие круги – можно заработать 78. Потому уже через неделю в Монце Феипе почти гарантировано получит титул.

Воскресная гонка в Зандфорте вышла хаотичной, из борьбы досрочно выбыли пятеро пилотов, включая победителя Спа Джека Дуэна, который попал в аварию, занимая второе место

Рихард Версхор финишировал на домашней трассе вторым, несмотря на повреждения машины в контактной борьбе, тройку призеров замкнул протеже Red Bull Аюму Иваса.

Логан Сарджент, который был на решетке третьим, уже в первом повороте выехал в гравий и откатился назад, после чего окончательно сошел из-за столкновения с Ральфом Бошунгом.

На 17-м круге Марино Сато разбил машину из-за того, что на пит-стопе ему плохо прикрутили левое переднее колесо. На рестарте после выезда автомобиля безопасности столкнулись призер субботы Клемент Новалак и Татьяна Кальдерон.

Из результатов стоит отметить шестое место Амори Корделя – бельгиец закончил гонку шестым и впервые в сезоне заработал очки.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Зандфорте