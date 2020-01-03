Другович стал гонщиком MP Motorsport в Формуле 2
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Бразильский пилот Фелипе Другович договорился о выступлениях в предстоящем сезоне главной молодежной серии поддержки Ф1.
Другович не произвел впечатления в прошедшем сезоне Формулы 3, став только 16-м в личном зачете в составе Carlin с лучшим финишем на шестом месте. Однако до этого он выигрывал титул чемпиона в Евроформуле Open и серии MRF Challenge.
В декабре 19-летний пилот принял участие в тестах Ф2 в Абу-Даби с MP, и в пятницу голландская команда объявила о контракте с гонщиком. Кто будет его напарником, пока неизвестно, но на тех же тестах вместе с Фелипе работали Ральф Бошунг и Махавир Рагунатан.
Сезон Формулы 2 стартует 20-22 марта в Бахрейне, его участниками станут россияне Никита Мазепин, Артем Маркелов и Роберт Шварцман.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Фелипе Другович
|Команды
|MP Motorsport
|Автор
|Рахит Тукрал
Другович стал гонщиком MP Motorsport в Формуле 2
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Формула 2 Следующая сессия
28 нояб. - 1 дек.
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