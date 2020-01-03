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Формула 2 / Новость

Другович стал гонщиком MP Motorsport в Формуле 2

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Другович стал гонщиком MP Motorsport в Формуле 2
Автор:
, Репортер, Индия
3 янв. 2020 г., 14:54

Бразильский пилот Фелипе Другович договорился о выступлениях в предстоящем сезоне главной молодежной серии поддержки Ф1.

Другович не произвел впечатления в прошедшем сезоне Формулы 3, став только 16-м в личном зачете в составе Carlin с лучшим финишем на шестом месте. Однако до этого он выигрывал титул чемпиона в Евроформуле Open и серии MRF Challenge.

В декабре 19-летний пилот принял участие в тестах Ф2 в Абу-Даби с MP, и в пятницу голландская команда объявила о контракте с гонщиком. Кто будет его напарником, пока неизвестно, но на тех же тестах вместе с Фелипе работали Ральф Бошунг и Махавир Рагунатан. 

Сезон Формулы 2 стартует 20-22 марта в Бахрейне, его участниками станут россияне Никита Мазепин, Артем Маркелов и Роберт Шварцман.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Фелипе Другович
Команды MP Motorsport
Автор Рахит Тукрал

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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