Другович стал гонщиком MP Motorsport в Формуле 2

Другович не произвел впечатления в прошедшем сезоне Формулы 3, став только 16-м в личном зачете в составе Carlin с лучшим финишем на шестом месте. Однако до этого он выигрывал титул чемпиона в Евроформуле Open и серии MRF Challenge.

В декабре 19-летний пилот принял участие в тестах Ф2 в Абу-Даби с MP, и в пятницу голландская команда объявила о контракте с гонщиком. Кто будет его напарником, пока неизвестно, но на тех же тестах вместе с Фелипе работали Ральф Бошунг и Махавир Рагунатан.

Сезон Формулы 2 стартует 20-22 марта в Бахрейне, его участниками станут россияне Никита Мазепин, Артем Маркелов и Роберт Шварцман.