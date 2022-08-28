Другович проиграл Дуэну в гонке Ф2, но сделал шаг к титулу

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Для сына легенды MotoGP Мика Дуэна, который год назад стал вторым в Ф3, путь к дебютной победе начался на коротком отрезке от решетки до первого поворота Источник.

Австралиец стартовал четвертым, но смог сражу же опередить двоих соперников, оказавшись позади лидера сезона и обладателя поула Фелипе Друговича. Тот возглавлял пелотон впервые с Монако (не считая одного круга по ходу пит-стопов в Сильверстоуне) – и явно не собирался уступать.

Но уже на четвертом круге ситуация для Друговича резко изменилась – его главный и по сути единственный соперник в споре за титул Тео Пуршер выбыл из гонки из-за поломки машины.

Теперь для Фелипе важно было добраться до финиша, избежав риска. Это сыграло на руку Дуэну: тот на девятом круге первым из двух лидеров поехал на обязательный пит-стоп. Другович сменил резину на следующем круге, но упустил инициативу.

Дуэн вышел вперед и начал создавать отрыв. Ближе к финишу расстояние в паре пилотов вновь стало сокращаться, но это не помешало 19-летнему Джеку впервые в Ф2 стать сильнейшим.

Подиум замкнул победитель субботней гонки Лиам Лоусон.

В таблице общего зачета у Друговича теперь 205 баллов, тогда как у Пуршера осталось 162. Француз, в свою очередь значительно опережает Логана Сарджента (127) с Дуэном (121).

Сезон Ф2 продолжится в первый уик-энд сентября в Нидерландах.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Спа