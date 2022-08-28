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Формула 2 / Спа Отчет о гонке

Другович проиграл Дуэну в гонке Ф2, но сделал шаг к титулу

Подиум бразильца и сход его главного соперника Тео Пуршера практически лишили чемпионат интриги. Джек Дуэн стал сильнейшим впервые в карьере

Меган Уайт
Автор:
Другович проиграл Дуэну в гонке Ф2, но сделал шаг к титулу
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Для сына легенды MotoGP Мика Дуэна, который год назад стал вторым в Ф3, путь к дебютной победе начался на коротком отрезке от решетки до первого поворота Источник.

Австралиец стартовал четвертым, но смог сражу же опередить двоих соперников, оказавшись позади лидера сезона и обладателя поула Фелипе Друговича. Тот возглавлял пелотон впервые с Монако (не считая одного круга по ходу пит-стопов в Сильверстоуне) – и явно не собирался уступать.

Но уже на четвертом круге ситуация для Друговича резко изменилась – его главный и по сути единственный соперник в споре за титул Тео Пуршер выбыл из гонки из-за поломки машины. 

Теперь для Фелипе важно было добраться до финиша, избежав риска. Это сыграло на руку Дуэну: тот на девятом круге первым из двух лидеров поехал на обязательный пит-стоп. Другович сменил резину на следующем круге, но упустил инициативу.

Дуэн вышел вперед и начал создавать отрыв. Ближе к финишу расстояние в паре пилотов вновь стало сокращаться, но это не помешало 19-летнему Джеку впервые в Ф2 стать сильнейшим. 

Подиум замкнул победитель субботней гонки Лиам Лоусон. 

В таблице общего зачета у Друговича теперь 205 баллов, тогда как у Пуршера осталось 162. Француз, в свою очередь значительно опережает Логана Сарджента (127) с Дуэном (121).

Сезон Ф2 продолжится в первый уик-энд сентября в Нидерландах.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Спа

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 52'16.133  
2 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 52'18.075 1.942
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 52'24.847 8.714
4 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 52'28.612 12.479
5 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 52'36.614 20.481
6 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 52'37.399 21.266
7 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 52'38.498 22.365
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 52'38.631 22.498
9 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 52'40.032 23.899
10 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 52'40.879 24.746
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 52'47.134 31.001
12 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 52'53.604 37.471
13 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 52'55.889 39.756
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 52'56.816 40.683
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 52'59.851 43.718
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 53'01.816 45.683
17 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 53'08.376 52.243
18 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 53'13.517 57.384
19 Israel Рой Ниссани France DAMS 53'18.960 1'02.827
20 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 54'02.491 1'46.358
21 Germany Лирим Цендели Spain Campos Racing 46'32.752 3 Laps
  France Тео Пуршер France ART Grand Prix 22 laps  
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