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Для Фелипе Друговича гонка по сути закончилась в пятом повороте первого круга, когда бразилец из MP Motorsport столкнулся с Амори Корделем и повредил подвеску. Гонщику ничего не оставалось, как вернуться на пит-лейн и досматривать сражение соперников со стороны.

Впрочем, Тео Пуршер – единственный соперник Друговича, который должен был как минимум зарабатывать очки – на 14-м круге ошибся в борьбе с Лиамом Лоусоном и откатился далеко назад, после чего финишировал самым последним. Это сделало Фелипе новым чемпионом Ф2 – и первым бразильцем, который победил в главной молодежной формульной серии в XXI веке.

Победа в гонке досталась Юри Випсу из команды Hitech, который стартовал третьим, но сразу опередил Логана Сарджента, а на четвертом круге оставил позади и обладателя реверсивного поула Фредерика Вести.

Датчанин из ART удержался до финиша вторым, а замкнул тройку призеров Джейхан Дарувала, поочередно опередивший на дистанции Сарджента и своего коллегу по молодежной программе Red Bull Аюму Ивасу. Последний вскоре после этого стал терять одну позицию за другой и откатился в хвост пелотона.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монце