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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Другович попал в аварию в Монце, но все равно стал чемпионом Формулы 2

Субботнюю гонку молодежной серии выиграл Юри Випс, но главным дня стал пилот, который разбил машину уже на первом круге

Меган Уайт
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Другович попал в аварию в Монце, но все равно стал чемпионом Формулы 2
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Для Фелипе Друговича гонка по сути закончилась в пятом повороте первого круга, когда бразилец из MP Motorsport столкнулся с Амори Корделем и повредил подвеску. Гонщику ничего не оставалось, как вернуться на пит-лейн и досматривать сражение соперников со стороны. 

Впрочем, Тео Пуршер – единственный соперник Друговича, который должен был как минимум зарабатывать очки – на 14-м круге ошибся в борьбе с Лиамом Лоусоном и откатился далеко назад, после чего финишировал самым последним. Это сделало Фелипе новым чемпионом Ф2 – и первым бразильцем, который победил в главной молодежной формульной серии в XXI веке. 

Победа в гонке досталась Юри Випсу из команды Hitech, который стартовал третьим, но сразу опередил Логана Сарджента, а на четвертом круге оставил позади и обладателя реверсивного поула Фредерика Вести. 

Датчанин из ART удержался до финиша вторым, а замкнул тройку призеров Джейхан Дарувала, поочередно опередивший на дистанции Сарджента и своего коллегу по молодежной программе Red Bull Аюму Ивасу. Последний вскоре после этого стал терять одну позицию за другой и откатился в хвост пелотона. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 35'29.646  
2 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 35'30.681 1.035
3 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 35'37.330 7.684
4 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 35'38.668 9.022
5 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 35'39.108 9.462
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 35'42.775 13.129
7 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 35'42.952 13.306
8 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 35'44.037 14.391
9 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 35'44.369 14.723
10 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 35'47.267 17.621
11 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 35'48.841 19.195
12 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 35'52.250 22.604
13 Italy Лука Гьотто France DAMS 35'53.832 24.186
14 Australia Калан Уильямс Italy Trident 35'54.333 24.687
15 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 35'55.553 25.907
16 Japan Аюму Иваса France DAMS 35'57.801 28.155
17 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 36'00.031 30.385
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 14 laps  
  France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 14 laps  
  Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 20 laps  
  United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 21 laps  
  Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 21 laps  
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