Другович одержал победу в свой дебютный уик-энд в Формуле 2
Шварцман поднялся на второе место в зачете пилотов
Бразилец Фелипе Другович одержал первую победу в Формуле 2, выиграв спринтерскую гонку в Австрии. Он стартовал с первого места и до самого финиша ни разу не упустил лидерства. Другович также установил лучший круг в гонке, заработав дополнительные два очка.
Второе место досталось Луи Делетразу. На третье на старте вырвался Маркус Армстронг, однако из-за поломки автомобиля он не смог финишировать. В итоге третьим стал Дэн Тиктум, а четвертым – россиянин Роберт Шварцман. Петербуржец стартовал шестым.
Благодаря четвертому месту Шварцман заработал восемь очков и поднялся на вторую строчку в зачете пилотов, уступая лидеру Каллуму Илотту. Илотт выиграл вчерашнюю гонку, но сегодня очков не набрал.
Читайте также:
По ходу гонки на трассу четыре раза выезжала машина безопасности. В первый раз из-за возгорания мотора у Джулиано Алези. Второй раз из-за схода Шона Гелаэля. В третий раз после столкновения Джехана Дарувалы и Луки Гьотто. Гьотто выбыл из гонки, а Дарувала получил пять секунд штрафа.
Наконец, в четвертый раз автомобиль безопасности выезжал на трассу для того, чтобы маршалы могли убрать сломавшийся болид Армстронга.
Другие российские пилоты не заработали очки. Никита Мазепин финишировал десятым, а Артем Маркелов – только 18-м.
|Позиция
|Гонщик
|Отрыв
|Очки
|1
|Фелипе Другович
|15
|2
|Луи Делетраз
|2.400
|12
|3
|Даниэль Тиктум
|2.700
|10
|4
|Роберт Шварцман
|3.300
|8
|5
|Кристиан Лундгор
|5.300
|6
|6
|Нобухару Мацушита
|9.100
|4
|7
|Мик Шумахер
|9.700
|2
|8
|Джек Эйткен
|14.000
|1
|9
|Каллум Илотт
|14.200
|10
|Никита Мазепин
|15.300
|11
|Юки Цунода
|17.500
|12
|Рой Ниссани
|18.400
|13
|Педро Пике
|19.100
|14
|Гуанью Чжоу
|19.600
|15
|Гильерме Самайя
|22.000
|16
|Джехан Дарувала
|24.200
|17
|Марино Сато
|24.900
|18
|Артем Маркелов
|Маркус Армстронг
|Лука Гьотто
|Шон Гелаэль
|Джулиано Алези
|Полные результаты
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Шпильберг
|Сессия
|Гонка 2
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Луи Делетраз , Фелипе Другович
|Команды
|MP Motorsport
|Автор
|Сергей Иванов