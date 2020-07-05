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Формула 2 / Шпильберг / Отчет о гонке

Другович одержал победу в свой дебютный уик-энд в Формуле 2

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Другович одержал победу в свой дебютный уик-энд в Формуле 2
Автор:
, Редактор
5 июл. 2020 г., 10:25

Шварцман поднялся на второе место в зачете пилотов

Бразилец Фелипе Другович одержал первую победу в Формуле 2, выиграв спринтерскую гонку в Австрии. Он стартовал с первого места и до самого финиша ни разу не упустил лидерства. Другович также установил лучший круг в гонке, заработав дополнительные два очка.

Второе место досталось Луи Делетразу. На третье на старте вырвался Маркус Армстронг, однако из-за поломки автомобиля он не смог финишировать. В итоге третьим стал Дэн Тиктум, а четвертым – россиянин Роберт Шварцман. Петербуржец стартовал шестым.

Благодаря четвертому месту Шварцман заработал восемь очков и поднялся на вторую строчку в зачете пилотов, уступая лидеру Каллуму Илотту. Илотт выиграл вчерашнюю гонку, но сегодня очков не набрал.

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По ходу гонки на трассу четыре раза выезжала машина безопасности. В первый раз из-за возгорания мотора у Джулиано Алези. Второй раз из-за схода Шона Гелаэля. В третий раз после столкновения Джехана Дарувалы и Луки Гьотто. Гьотто выбыл из гонки, а Дарувала получил пять секунд штрафа.

Наконец, в четвертый раз автомобиль безопасности выезжал на трассу для того, чтобы маршалы могли убрать сломавшийся болид Армстронга.

Другие российские пилоты не заработали очки. Никита Мазепин финишировал десятым, а Артем Маркелов – только 18-м.

Позиция Гонщик Отрыв Очки
1 Brazil Фелипе Другович   15
2 Switzerland Луи Делетраз 2.400 12
3 United Kingdom Даниэль Тиктум 2.700 10
4 Russian Federation Роберт Шварцман 3.300 8
5 Denmark Кристиан Лундгор 5.300 6
6 Japan Нобухару Мацушита 9.100 4
7 Germany Мик Шумахер 9.700 2
8 United Kingdom Джек Эйткен 14.000 1
9 United Kingdom Каллум Илотт 14.200  
10 Russian Federation Никита Мазепин 15.300  
11 Japan Юки Цунода 17.500  
12 Israel Рой Ниссани 18.400  
13 Brazil Педро Пике 19.100  
14 China Гуанью Чжоу 19.600  
15 Brazil Гильерме Самайя 22.000  
16 India Джехан Дарувала 24.200  
17 Japan Марино Сато 24.900  
18 Russian Federation Артем Маркелов    
  New Zealand Маркус Армстронг    
  Italy Лука Гьотто    
  Indonesia Шон Гелаэль    
  France Джулиано Алези    
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 2
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Луи Делетраз , Фелипе Другович
Команды MP Motorsport
Автор Сергей Иванов

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