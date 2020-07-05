Другович одержал победу в свой дебютный уик-энд в Формуле 2

Бразилец Фелипе Другович одержал первую победу в Формуле 2, выиграв спринтерскую гонку в Австрии. Он стартовал с первого места и до самого финиша ни разу не упустил лидерства. Другович также установил лучший круг в гонке, заработав дополнительные два очка.

Второе место досталось Луи Делетразу. На третье на старте вырвался Маркус Армстронг, однако из-за поломки автомобиля он не смог финишировать. В итоге третьим стал Дэн Тиктум, а четвертым – россиянин Роберт Шварцман. Петербуржец стартовал шестым.

Благодаря четвертому месту Шварцман заработал восемь очков и поднялся на вторую строчку в зачете пилотов, уступая лидеру Каллуму Илотту. Илотт выиграл вчерашнюю гонку, но сегодня очков не набрал.

Читайте также: Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

По ходу гонки на трассу четыре раза выезжала машина безопасности. В первый раз из-за возгорания мотора у Джулиано Алези. Второй раз из-за схода Шона Гелаэля. В третий раз после столкновения Джехана Дарувалы и Луки Гьотто. Гьотто выбыл из гонки, а Дарувала получил пять секунд штрафа.

Наконец, в четвертый раз автомобиль безопасности выезжал на трассу для того, чтобы маршалы могли убрать сломавшийся болид Армстронга.

Другие российские пилоты не заработали очки. Никита Мазепин финишировал десятым, а Артем Маркелов – только 18-м.