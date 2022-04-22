Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле

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Вторая половина апреля обычно проходит в Италии при хорошей погоде, но в этом году условия оказались совсем другими: на неделе перед уик-эндом Формулы 1 в Имоле регулярно шли дожди, а воздух редко прогревался выше 15-20 градусов.

В пятницу, когда на трассе Энцо и Дино Феррари стартовал четвертый этап Ф1, программу дня открыла тренировка Формулы 3 – она прошла в соответствии с графиком, с 10:55 до 11:40 по местному времени. Из-за ночного ливня, который к утру лишь немного ослаб, условия были очень сложными, потому молодые гонщики часто ошибались на трассе.

Перед аналогичной сессией Ф2 трассу попробовали привести в порядок, очистив асфальт. Заезды отложили на 20 минут, а затем вовсе перенесли. Позже было опубликовано новое расписание пятничных заездов.

Изменения не затронули тренировку и квалификацию Формулы 1, а вот участникам молодежный серий пришлось менять планы.

Новое расписание уик-энда в Имоле на 22 апреля

Класс Сессия Старое время начала (Мск) Новое время начала (Мск) Формула 1 Тренировка 14:30 14:30 Формула 2 Тренировка 12:05 16:00 Формула 3 Квалификация 15:55 16:55 Формула 1 Квалификация 18:00 18:00 Формула 2 Квалификация 16:50 19:30