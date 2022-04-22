Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Ненастная погода вынудила организаторов иначе расставить в графике заезды Ф2 и Ф3
Вторая половина апреля обычно проходит в Италии при хорошей погоде, но в этом году условия оказались совсем другими: на неделе перед уик-эндом Формулы 1 в Имоле регулярно шли дожди, а воздух редко прогревался выше 15-20 градусов.
В пятницу, когда на трассе Энцо и Дино Феррари стартовал четвертый этап Ф1, программу дня открыла тренировка Формулы 3 – она прошла в соответствии с графиком, с 10:55 до 11:40 по местному времени. Из-за ночного ливня, который к утру лишь немного ослаб, условия были очень сложными, потому молодые гонщики часто ошибались на трассе.
Перед аналогичной сессией Ф2 трассу попробовали привести в порядок, очистив асфальт. Заезды отложили на 20 минут, а затем вовсе перенесли. Позже было опубликовано новое расписание пятничных заездов.
Изменения не затронули тренировку и квалификацию Формулы 1, а вот участникам молодежный серий пришлось менять планы.
Новое расписание уик-энда в Имоле на 22 апреля
|Класс
|Сессия
|Старое время начала (Мск)
|Новое время начала (Мск)
|Формула 1
|Тренировка
|14:30
|14:30
|Формула 2
|Тренировка
|12:05
|16:00
|Формула 3
|Квалификация
|15:55
|16:55
|Формула 1
|Квалификация
|18:00
|18:00
|Формула 2
|Квалификация
|16:50
|19:30