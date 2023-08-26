Дождь не позволил провести субботнюю гонку голландского этапа Ф2

После того, как старт задержали на восемь минут, участники начали борьбу с хода. Но в первом же повороте столкнулись Куш Майни и Джек Кроуфорд. Борьбу остановили красными флагами, после чего так и не возобновили.

Участники какое-то время ждали на пит-лейне, потом проехали пару кругов за машиной безопасности – но воды на трассе было слишком много, чтобы безопасно дать еще один рестарт.

Дирекция гонки сообщила, что возобновления гонки не будет, так что пилоты не получат зачетных очков. На момент остановки лидировал Исак Хаджар, в тройку входили Виктор Мартен и Оливер Бирман.

Такое развитие события сыграло на руку Тео Пуршеру – лидер сезона и протеже Sauber должен был занять реверсивный поул, но столкнулся с техническими проблемами по пути на решетку и стартовал последним. Однако соперники упустили возможность сократить отставание от гонщика ART.

В воскресенье первая стартовая позиция будет у Джека Кроуфорда, после чего Ф2 покинет Зандфорт на неопределенный срок.

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