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Формула 2 / Хунгароринг / Отчет о квалификации

Дождь и красные флаги принесли Илотту первый в сезоне поул в Ф2

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Дождь и красные флаги принесли Илотту первый в сезоне поул в Ф2
Автор:
, Ответственный редактор
17 июл. 2020 г., 15:49

Пятничную квалификацию в Венгрии остановили досрочно. Роберт Шварцман показал 11-й результат

Сильный дождь привел к тому, что заезды Формулы 2 регулярно прерывались красными и желтыми флагами. Зачетыре минуты до финиша улетел в гравий Джехан Дарувала. Тогда судьи решили остановить сессию окончательно.

 

В тот момент многие гонщики только готовились к быстрой попытке на свежем комплекте шин, но всем им пришлось распрощаться с надеждами на улучшение.

В итоге первый в сезоне и второй в карьере поул завоевал Каллум Илотт из команды Uni-Virtouzi. Британец опередил Луку Гьотто из Hitech и своего напарника Гуанью Чжоу. Четыре бонусных очка позволили Илотту до минимума сократить отставание от лидера чемпионата Роберта Шварцмана: между ними теперь всего один балл.

Сам россиянин показал 11-е время, это пока его худшая квалификация в Ф2. Никита Мазепин и Артем Маркелов начнут борьбу в субботу из середины второго десятка.

 

Несмотря на многочисленные ошибки квалификация обошлась без разбитых машин.

​Результаты квалификации Формулы 2 в Венгрии:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 1'50.767    
2 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 1'51.075 0.308 0.308
3 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 1'51.290 0.523 0.215
4 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 1'51.379 0.612 0.089
5 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 1'51.584 0.817 0.205
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'51.729 0.962 0.145
7 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1'51.962 1.195 0.233
8 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1'52.496 1.729 0.534
9 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 1'52.500 1.733 0.004
10 France Джулиано Алези Germany HWA AG 1'52.567 1.800 0.067
11 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1'52.715 1.948 0.148
12 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'52.729 1.962 0.014
13 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'52.870 2.103 0.141
14 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1'53.215 2.448 0.345
15 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 1'53.288 2.521 0.073
16 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 1'53.462 2.695 0.174
17 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1'53.569 2.802 0.107
18 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'53.583 2.816 0.014
19 Japan Марино Сато Italy Trident 1'53.658 2.891 0.075
20 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'54.736 3.969 1.078
21 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 1'55.869 5.102 1.133
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing      

 

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Серия Формула 2
Этап Хунгароринг
Сессия Квалификация
Местонахождение Хунгароринг
Автор Александр Кабановский

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