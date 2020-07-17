Сильный дождь привел к тому, что заезды Формулы 2 регулярно прерывались красными и желтыми флагами. Зачетыре минуты до финиша улетел в гравий Джехан Дарувала. Тогда судьи решили остановить сессию окончательно.

В тот момент многие гонщики только готовились к быстрой попытке на свежем комплекте шин, но всем им пришлось распрощаться с надеждами на улучшение.

В итоге первый в сезоне и второй в карьере поул завоевал Каллум Илотт из команды Uni-Virtouzi. Британец опередил Луку Гьотто из Hitech и своего напарника Гуанью Чжоу. Четыре бонусных очка позволили Илотту до минимума сократить отставание от лидера чемпионата Роберта Шварцмана: между ними теперь всего один балл.

Сам россиянин показал 11-е время, это пока его худшая квалификация в Ф2. Никита Мазепин и Артем Маркелов начнут борьбу в субботу из середины второго десятка.

Несмотря на многочисленные ошибки квалификация обошлась без разбитых машин.

​Результаты квалификации Формулы 2 в Венгрии: