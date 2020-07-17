Дождь и красные флаги принесли Илотту первый в сезоне поул в Ф2
Пятничную квалификацию в Венгрии остановили досрочно. Роберт Шварцман показал 11-й результат
Сильный дождь привел к тому, что заезды Формулы 2 регулярно прерывались красными и желтыми флагами. Зачетыре минуты до финиша улетел в гравий Джехан Дарувала. Тогда судьи решили остановить сессию окончательно.
В тот момент многие гонщики только готовились к быстрой попытке на свежем комплекте шин, но всем им пришлось распрощаться с надеждами на улучшение.
В итоге первый в сезоне и второй в карьере поул завоевал Каллум Илотт из команды Uni-Virtouzi. Британец опередил Луку Гьотто из Hitech и своего напарника Гуанью Чжоу. Четыре бонусных очка позволили Илотту до минимума сократить отставание от лидера чемпионата Роберта Шварцмана: между ними теперь всего один балл.
Сам россиянин показал 11-е время, это пока его худшая квалификация в Ф2. Никита Мазепин и Артем Маркелов начнут борьбу в субботу из середины второго десятка.
Несмотря на многочисленные ошибки квалификация обошлась без разбитых машин.
Результаты квалификации Формулы 2 в Венгрии:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|1'50.767
|2
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|1'51.075
|0.308
|0.308
|3
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|1'51.290
|0.523
|0.215
|4
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|1'51.379
|0.612
|0.089
|5
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|1'51.584
|0.817
|0.205
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1'51.729
|0.962
|0.145
|7
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|1'51.962
|1.195
|0.233
|8
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1'52.496
|1.729
|0.534
|9
|Шон Гелаэль
|DAMS
|1'52.500
|1.733
|0.004
|10
|Джулиано Алези
|HWA AG
|1'52.567
|1.800
|0.067
|11
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|1'52.715
|1.948
|0.148
|12
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1'52.729
|1.962
|0.014
|13
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1'52.870
|2.103
|0.141
|14
|Юки Цунода
|Carlin
|1'53.215
|2.448
|0.345
|15
|Джехан Дарувала
|Carlin
|1'53.288
|2.521
|0.073
|16
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|1'53.462
|2.695
|0.174
|17
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1'53.569
|2.802
|0.107
|18
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'53.583
|2.816
|0.014
|19
|Марино Сато
|Trident
|1'53.658
|2.891
|0.075
|20
|Рой Ниссани
|Trident
|1'54.736
|3.969
|1.078
|21
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|1'55.869
|5.102
|1.133
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
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|Серия
|Формула 2
|Этап
|Хунгароринг
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|Автор
|Александр Кабановский