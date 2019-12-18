Делетраз и Пике стали пилотами Charouz в Формуле 2

Делетраз дебютировал в Ф2 в 2017-м, после чего каждый год менял команду. По итогам прошедшего сезона, проведенного с Carlin, он занял восьмое место и трижды поднимался на подиума. С будущего года швейцарец вернется в Charouz, где уже ездил год назад. За прошедшее время команда стала молодежным коллективом Sauber, но в следующем сезоне вернется к своему прежнему названию.

Напарником Луи станет сын трехкратного чемпиона Формулы 1 (и потенциальный шурин Даниила Квята) Педро Пике. В нынешнем году 21-летний бразилец выступал в Формуле 3, где выиграл одну гонку, а по итогам сезона занял пятую позицию.

В минувшем сезоне за Charouz выступали Каллум Илотт и Хуан-Мануэль Корреа, которого после травмы на два последних этапа заменил россиянин Матевос Исаакян.

У Делетраза, который в 2019-м работал на симуляторе Haas F1, хватает баллов Cуперлицензии для выступлений в пятничных тренировках Ф1 – однако за руль машины он так и не садился.

В минувший уик-энд гонщик протестировал машину Rebellion LMP1 в Бахрейне и выразил желание принять участие в предстоящих этапах WEC в Спа и Ле-Мане. Менеджер команды Rebellion Барт Хейден подтвердил, что переговоры об этом – и о расширении состава до двух машин в этих гонках – действительно идут, однако ничего еще не решено.