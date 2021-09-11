Дарувала выиграл гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 3-й
Российский пилот завоевал место на подиуме и заметно улучшил положение в таблице общего зачета
Заезды «младших» серий на быстрой трассе в пригороде Милана обычно получаются богатыми на события. Однако в этот раз все они происходили позади лидера – Джейхан Дарувала, занимавший второе место на решетке, сразу вырвался вперед и больше не уступал позицию во главе пелотона.
Для индийца из Carlin победа стала второй в карьере и первой в нынешнем сезоне.
Вторую позицию по ходу большей части гонки оспаривали Бент Вискал и Давид Бекман, которые несколько раз менялись позициями. В начале предпоследнего круга Бекман ошибся в послестартовой «эске», срезал ее и начал терять позиции.
Сначала его опередил Вискал, а вскоре обгон удался и Роберту Шварцману (на фото выше). Россиянин еще до этого оставил позади Юри Випса, а в концовке смог подняться в призовую тройку.
Он уже финишировал третьим с утра, но тогда остался без призового кубка из-за судейского штрафа. Теперь протеже Ferrari исправил это упущение.
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Главные соперники Роберта в споре за титул, Гуанью Чжоу и Оскар Пиастри, на этот раз финишировали только седьмым и восьмым. Это позволило петербуржцу ощутимо сократить свое отставание в общем зачете.
На первый кругах гонщики провели несколько кругов в режиме VSC из-за столкновения партнеров по HWA Алессио Делледы и Джейка Хьюза. Герой первого заезда Кристиан Лундгор на этот раз закрутился в «эске» Роджа на первом круге, после чего финишировал в глубине второго десятка.
Результаты второй гонки Ф2 в Монце
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Джехан Дарувала
|Carlin
|-
|15
|2
|Бент Вискал
|Trident
|6.100
|6.100
|12
|3
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|9.300
|9.300
|10
|4
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|9.900
|9.900
|8
|5
|Давид Бекманн
|Campos Racing
|10.800
|10.800
|6
|6
|Юри Випс
|Hitech Racing
|11.100
|11.100
|4
|7
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|11.700
|11.700
|2
|8
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|12.200
|12.200
|1
|9
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|12.900
|12.900
|10
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|15.400
|15.400
|11
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|15.600
|15.600
|12
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|17.800
|17.800
|13
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|21.700
|21.700
|14
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|25.400
|25.400
|15
|Маркус Армстронг
|DAMS
|26.800
|26.800
|16
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|33.200
|33.200
|17
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|35.300
|35.300
|18
|Рой Ниссани
|DAMS
|40.000
|40.000
|19
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|43.400
|43.400
|20
|Марино Сато
|Trident
|1'22.500
|1 Lap
|Джейк Хьюз
|HWA Racelab
|19 laps
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|12.000
|1 Lap
|Полные результаты