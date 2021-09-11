Дарувала выиграл гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 3-й

Заезды «младших» серий на быстрой трассе в пригороде Милана обычно получаются богатыми на события. Однако в этот раз все они происходили позади лидера – Джейхан Дарувала, занимавший второе место на решетке, сразу вырвался вперед и больше не уступал позицию во главе пелотона.

Для индийца из Carlin победа стала второй в карьере и первой в нынешнем сезоне.

Вторую позицию по ходу большей части гонки оспаривали Бент Вискал и Давид Бекман, которые несколько раз менялись позициями. В начале предпоследнего круга Бекман ошибся в послестартовой «эске», срезал ее и начал терять позиции.

Сначала его опередил Вискал, а вскоре обгон удался и Роберту Шварцману (на фото выше). Россиянин еще до этого оставил позади Юри Випса, а в концовке смог подняться в призовую тройку.

Он уже финишировал третьим с утра, но тогда остался без призового кубка из-за судейского штрафа. Теперь протеже Ferrari исправил это упущение.

Главные соперники Роберта в споре за титул, Гуанью Чжоу и Оскар Пиастри, на этот раз финишировали только седьмым и восьмым. Это позволило петербуржцу ощутимо сократить свое отставание в общем зачете.

На первый кругах гонщики провели несколько кругов в режиме VSC из-за столкновения партнеров по HWA Алессио Делледы и Джейка Хьюза. Герой первого заезда Кристиан Лундгор на этот раз закрутился в «эске» Роджа на первом круге, после чего финишировал в глубине второго десятка.

Результаты второй гонки Ф2 в Монце