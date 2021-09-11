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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Дарувала выиграл гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 3-й

Автор:
, Ответственный редактор

Российский пилот завоевал место на подиуме и заметно улучшил положение в таблице общего зачета

Дарувала выиграл гонку Ф2 в Монце, Шварцман – 3-й

Заезды «младших» серий на быстрой трассе в пригороде Милана обычно получаются богатыми на события. Однако в этот раз все они происходили позади лидера – Джейхан Дарувала, занимавший второе место на решетке, сразу вырвался вперед и больше не уступал позицию во главе пелотона.

 

Для индийца из Carlin победа стала второй в карьере и первой в нынешнем сезоне.

Вторую позицию по ходу большей части гонки оспаривали Бент Вискал и Давид Бекман, которые несколько раз менялись позициями. В начале предпоследнего круга Бекман ошибся в послестартовой «эске», срезал ее и начал терять позиции. 

 

Сначала его опередил Вискал, а вскоре обгон удался и Роберту Шварцману (на фото выше). Россиянин еще до этого оставил позади Юри Випса, а в концовке смог подняться в призовую тройку.

Он уже финишировал третьим с утра, но тогда остался без призового кубка из-за судейского штрафа. Теперь протеже Ferrari исправил это упущение. 

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Главные соперники Роберта в споре за титул, Гуанью Чжоу и Оскар Пиастри, на этот раз финишировали только седьмым и восьмым. Это позволило петербуржцу ощутимо сократить свое отставание в общем зачете.

На первый кругах гонщики провели несколько кругов в режиме VSC из-за столкновения партнеров по HWA Алессио Делледы и Джейка Хьюза. Герой первого заезда Кристиан Лундгор на этот раз закрутился в «эске» Роджа на первом круге, после чего финишировал в глубине второго десятка.

 

Результаты второй гонки Ф2 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin -   15
2 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 6.100 6.100 12
3 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 9.300 9.300 10
4 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 9.900 9.900 8
5 Germany Давид Бекманн Spain Campos Racing 10.800 10.800 6
6 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 11.100 11.100 4
7 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 11.700 11.700 2
8 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 12.200 12.200 1
9 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 12.900 12.900  
10 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 15.400 15.400  
11 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 15.600 15.600  
12 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 17.800 17.800  
13 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 21.700 21.700  
14 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 25.400 25.400  
15 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 26.800 26.800  
16 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 33.200 33.200  
17 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 35.300 35.300  
18 Israel Рой Ниссани France DAMS 40.000 40.000  
19 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 43.400 43.400  
20 Japan Марино Сато Italy Trident 1'22.500 1 Lap  
  United Kingdom Джейк Хьюз HWA Racelab 19 laps    
  Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 12.000 1 Lap  
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Бинотто о Шварцмане в Формуле 1: Сейчас ему надо сконцентрироваться на Ф2

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Бинотто о Шварцмане в Формуле 1: Сейчас ему надо сконцентрироваться на Ф2
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