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Формула 2 / Новость

Дарувала вошел в молодежную программу Red Bull

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Дарувала вошел в молодежную программу Red Bull
Автор:
, Редактор новостей
21 февр. 2020 г., 09:52

Индийский гонщик ранее работал с Racing Point.

Индиец Джехан Дарувала с 2020 года станет участником молодежной программы развития пилотов Red Bull. Он также перешел из Формулы 3 в Формулу 2, где будет выступать за Carlin вместе с другим членом программы Red Bull Юки Цунодой.

Прошлый сезон Дарувала провел в Ф3 в составе Prema. Индиец выиграл две гонки, завоевал семь подиумов и завершил сезон на третьем месте, уступив Роберту Шварцману и Маркусу Армстронгу.

До этого он уже два года выступал за Carlin в Ф3, где каждый сезон одерживал одну победу. Кроме Дарувалы и Цуноды в 2020 году в программу Red Bull входят Юри Випс, Лайами Лоусон, Деннис Хогер и Джек Дуэн.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Джехан Дарувала
Автор Валентин Хорунжий

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