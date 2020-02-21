Дарувала вошел в молодежную программу Red Bull
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Индийский гонщик ранее работал с Racing Point.
Индиец Джехан Дарувала с 2020 года станет участником молодежной программы развития пилотов Red Bull. Он также перешел из Формулы 3 в Формулу 2, где будет выступать за Carlin вместе с другим членом программы Red Bull Юки Цунодой.
Прошлый сезон Дарувала провел в Ф3 в составе Prema. Индиец выиграл две гонки, завоевал семь подиумов и завершил сезон на третьем месте, уступив Роберту Шварцману и Маркусу Армстронгу.
До этого он уже два года выступал за Carlin в Ф3, где каждый сезон одерживал одну победу. Кроме Дарувалы и Цуноды в 2020 году в программу Red Bull входят Юри Випс, Лайами Лоусон, Деннис Хогер и Джек Дуэн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Джехан Дарувала
|Автор
|Валентин Хорунжий
Дарувала вошел в молодежную программу Red Bull
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