Дарувала стал быстрейшим в первый день тестов Ф2

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Со второго по четвертое марта в Бахрейне проходит первая часть предсезонных тестов Формулы 2 – и в первый день на автодроме «Сахир» быстрейшим стал пилот Prema Джехан Дарувала. Он оказался практически на полсекунды быстрее гонщика Trident Калана Уильямса, показавшего второе время.

Третью позицию в итоговом протоколе занял напарник Дарувалы Деннис Хаугер. Четвертым и пятым оказались оба пилота коллектива Carlin – Лайам Лоусон и Логан Сарджент отстали друг от друга всего на 5 тысячных секунды.

Сама сессия несколько раз прерывалась красными флагами, и дважды виновником остановки тестов становился Юри Випс, с машиной которого возникали технические проблемы. Также жертвой неполадок были Оливер Колдуэлл и Джем Болукбаси.

Рекордсменом по преодоленной дистанции стал Ральф Бошунг, выступающий за Campos Racing: в сумме гонщик проехал 58 кругов.