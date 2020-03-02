Дарувала показал лучшее время на тестах Ф2, опередив Сироткина под клетчатым флагом
Сергей Сироткин оставался автором лучшего времени понедельника на трассе в Бахрейне вплоть до последних минут – но в итоге стал по скорости только пятым
Пилоты Ф2 продолжили подготовку к стартующему через три недели сезону на машинах с 18-дюймовыми колесами. Во второй день заездов скорости выросли, хотя до рекорда трассы, который поставил в 2017 году Шарль Леклер, еще остается более двух секунд.
С утра быстрейшим на трассе «Сахир» стал Никита Мазепин из Htech, а после перерыва вперед вышел Сироткин. Заезды дважды прерывались красными флагами из-за ошибок Гильерма Самаи и Шона Гелаэля, и в концовке у пилотов осталось времени всего на несколько кругов.
В командах решили посвятить это время отработке квалификационных попыток, что привело к серьезному трафику на трассе, но позволило сразу четырем гонщикам превзойти время экс-пилота Williams.
Сильнейшим в итоге стал протеже Red Bull Джехан Дарувала из Carlin (1:41.260), опередивший Гуанью Чжоу, лидера воскресенья Педро Пике и Мика Шумахера.
Чемпион Ф3 Роберт Шварцман замкнул первую десятку, тогда как Мазепин и еще один россиянин Артем Маркелов закончили день в нижней части таблицы.
Лиам Лоусон, Hitech Grand Prix
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
В Формуле 3 быстрейшим во второй день тестов тоже стал пилот молодежной программы Red Bull. Лиам Лоусон проехал круг за 1:46.365 и возглавил протокол, опередив ближайшего соперника разом на полсекунды.
Вместе с гонщиком Hitech в тройку быстрейших вошел дебютант Клемент Новалак и один из героев первого дня Алекс Перони.
Единственный российский участник Ф3 Александр Смоляр на этот раз показал только 26-е время.
Тесты в Бахрейне финишируют во вторник.
Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Этап
|Тесты в Бахрейне I
|Сессия
|Понедельник
|Пилоты
|Сергей Сироткин , Артем Маркелов , Никита Мазепин , Роберт Шварцман , Александр Смоляр
|Автор
|Александр Кабановский
Дарувала показал лучшее время на тестах Ф2, опередив Сироткина под клетчатым флагом
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