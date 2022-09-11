Дарувала победил в аварийной воскресной гонке Ф2 в Монце

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Стартовав шестым, протеже Red Bull Джехан Дарувала успел провести пит-стоп до остановки гонки на десятом круге и использовал неудачи соперников, чтобы во второй раз в сезоне подняться на вершину подиума.

Первый поворот в Монце не обошелся без аварии: в толчее Тео Пуршер влетел в машину Ральфа Бошунга. В результате также пострадали Оливер Калдуэлл и вернувшийся в Ф2 на место отстраненного Роя Ниссани 27-летний Лука Гьотто.

В Родже проваливший старт с поула Джек Дуэн устроил новое столкновение, которое стоило схода Логану Сардженту, а будущий победитель Дарувала лишь чудом продолжил борьбу на целой машине.

Судьи выпустили автомобиль безопасности, за которвм тройку лидеров составили Лиам Лоусон, новый чемпион Ф2 Фелипе Другович и Юри Випс. Однако никто из них в итоге не попал даже на подиум.

Очередная авария с участием Калана Уильямса и Давида Бекмана привела к появлению красных флагов. На рестарте Випс поддел машину Лоусона, что и позволило уже побывавшему на тот момент в боксах Дарувале завладеть инициативой.

Индиец довел гонку до победы, опередив Фредерика Вести и Аюму Ивасу.

Обновление: Машина Ивасы не прошла техническую комиссию после финиша из-за недостаточной толщины контрольной планки под днищем. Третье место перешло к стартовавшему 15-м Энцо Фиттипальди.

Финал сезона Ф2 пройдет в конце ноября на «Яс-Марине». Там развернется борьба за места в тройке общего зачета, которые дают по 40 баллов Суперлицензии, а также за звание сильнейшей команды.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монце