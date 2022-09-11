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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Дарувала победил в аварийной воскресной гонке Ф2 в Монце

Индийский гонщик Prema стал сильнейшим после нескольких серьезных аварий и красного флага

Льюис Дункан
Автор:
, Журналист (Global)
Дарувала победил в аварийной воскресной гонке Ф2 в Монце
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Стартовав шестым, протеже Red Bull Джехан Дарувала успел провести пит-стоп до остановки гонки на десятом круге и использовал неудачи соперников, чтобы во второй раз в сезоне подняться на вершину подиума. 

Первый поворот в Монце не обошелся без аварии: в толчее Тео Пуршер влетел в машину Ральфа Бошунга. В результате также пострадали Оливер Калдуэлл и вернувшийся в Ф2 на место отстраненного Роя Ниссани 27-летний Лука Гьотто. 

В Родже проваливший старт с поула Джек Дуэн устроил новое столкновение, которое стоило схода Логану Сардженту, а будущий победитель Дарувала лишь чудом продолжил борьбу на целой машине. 

Судьи выпустили автомобиль безопасности, за которвм тройку лидеров составили Лиам Лоусон, новый чемпион Ф2 Фелипе Другович и Юри Випс. Однако никто из них в итоге не попал даже на подиум. 

Очередная авария с участием Калана Уильямса и Давида Бекмана привела к появлению красных флагов. На рестарте Випс поддел машину Лоусона, что и позволило уже побывавшему на тот момент в боксах Дарувале завладеть инициативой. 

Индиец довел гонку до победы, опередив Фредерика Вести и Аюму Ивасу.

Обновление: Машина Ивасы не прошла техническую комиссию после финиша из-за недостаточной толщины контрольной планки под днищем. Третье место перешло к стартовавшему 15-м Энцо Фиттипальди.   

Финал сезона Ф2 пройдет в конце ноября на «Яс-Марине». Там развернется борьба за места в тройке общего зачета, которые дают по 40 баллов Суперлицензии, а также за звание сильнейшей команды.  

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1:06'39.193  
2 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1:06'41.163 1.970
3 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:06'44.931 5.738
4 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1:06'45.684 6.491
5 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1:06'46.442 7.249
6 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 1:06'46.994 7.801
7 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1:06'49.695 10.502
8 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1:06'51.931 12.738
9 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1:07'07.143 27.950
10 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1:07'14.377 35.184
11 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1:07'24.885 45.692
12 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1:07'26.715 47.522
13 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1:07'33.911 54.718
14 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1:08'10.727 1'31.534
15 Australia Калан Уильямс Italy Trident 24 laps  
16 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 29 laps  
17 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 30 laps  
18 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 30 laps  
19 Italy Лука Гьотто France DAMS 30 laps  
20 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 30 laps  
21 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 30 laps  
22 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 30 laps  
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