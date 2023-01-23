Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон
Даже потеряв поддержку Red Bull, индийский гонщик нашел возможность продолжить карьеру и заключил контракт с MP Motorsport
Джехан Дарувала дебютировал в Ф2 в 2020 году и с тех пор выиграл четыре гонки, но ни разу не финишировал по итогам сезона выше седьмой позиции. Все это время машина пилота из Бомбея была окрашена в цвета Red Bull – но недавно стало известно, что компания решила не продлевать поддержку гонщика.
Несмотря на это, Джехан продолжит выступления в Формуле 2 – вслед за бывшим напарником по Prema Деннисом Хаугером индиец перешел в состав действующих чемпионов из MP Motorsport.
«Я рад возможности остаться в Ф2 и в особенности объединить усилия с MP Motorsport, – цитирует 24-летнего пилота пресс-служба. – В прошлом году меня потрясла их невероятная стабильность, и я надеюсь, что в 2023-м смогу извлечь из нее пользу.
Уверен, что мы с Деннисом совместим опыт и скорость, что позволит MP вновь сражаться за победы. Мне понравилось работать с командой на тестах в Абу-Даби, так что я очень жду старта нового сезона».
В 2022-м гонщик MP Фелипе Другович с большим отрывом от соперников стал чемпионом Формулы 2 – и был вынужден покинуть молодежную серию по требованиям правил, хотя и признавался, что хотел бы остаться. Его бывший напарник Клемент Новалак перешел в Trident.
Если возвращаться к Дарувале, то в предстоящем сезоне Джехан также будет резервным пилотом команды Формулы Е Mahindra и по новым правилам серии сможет в ее составе принять участие в тренировках двух этапов.
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