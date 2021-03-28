Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне

Вслед за Лиамом Лоусоном и Оскаром Пиастри, покорившими вершину подиума Ф2 в коротких субботних гонках, свое имя в список победителей сезона-2021 вписал и Гаунью Чжоу. Днем ранее он упустил победу из-за того, что не стал менять шины в концовке – но в длинной воскресной гонке умело использовал резину и стал сильнейшим.

Поначалу, правда, казалось, что спор за победу поведут совсем другие гонщики. Со старта лидерство захватил Кристиан Лундгор из ART. Протеже Alpine ненадолго опередил Фелипе Другович, но датчанин смог отыграться.

Ближе к середине гонки в спор за лидерство вмешался триумфатор второй субботней гонки Пиастри. Он прошел Друговича, а затем и Лундгора – но в этот момент ход гонки оказался нарушен сработавшим в кокпите у Джанлуки Петекофа огнетушителем.

Судьи ввели режим VSC, а затем и выпустили на трассу машину безопасности. Новым лидером благодаря позднему пит-стопу стал Маркус Армстронг, которого преследовали Пиастри и Рихард Версхор.

Молодой голландец из MP Motorsport – чей контракт на участие в сезоне был подтвержден последним в пелотоне – отлично принял рестарт, вырвался вперед и начал отрываться.

Однако опыт позволил Чжоу, стартовавшему с поула и поначалу державшемуся чуть позади, настичь Версхора, а за несколько кругов до финиша и обойти того в первом повороте – что стало залогом второй в карьере победы китайца в Ф2.

Шины у Версхора окончательно утратили кондиции, и в последних поворотах он упустил первый в карьере подиум, пропустив еще и Даниэля Тиктума с первым победителем уик-энда Лиамом Лоусоном.

Россиянин Роберт Шварцман уже на первом торможении врезался сзади в машину Роя Ниссани. Судьи наказали петербуржца проездом через боксы, но из-за машины безопасности он вернулся в борьбу и в итоге финишировал седьмым, показав, кроме того, лучшее время круга.

А вот напарник россиянина Пиастри не сумел заработать очков: в борьбе с Тиктумом за место на подиуме австралиец закрутился после контакта и выбыл из гонки незадолго до клетчатого флага. Судьи рассмотрели обстоятельства их столкновения в послестартовой связке и сочли ее гоночным инцидентом.

Также не повезло соперникам Пиастри по лидирующей группе на первом отрезке – сменив шины, Лундгор и Другович начали терять позиции, а также получили по пять штрафных секунд за нарушение правил позади машины безопасности.

В итоге Фелипе хотя бы заработал очки за девятое место, а Кристиан и вовсе оказался за пределами десятки.

Пятое место досталось Армстронгу, шестым стал Джехан Дарувала, зачетные баллы также получили Тео Пуршер и Маттео Наннини.

Сезон Формулы 2 теперь продолжится только в конце мая в Монако.

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