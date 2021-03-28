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Формула 2 / Бахрейн / Отчет о гонке

Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне

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, Ответственный редактор

В длинной воскресной гонке в Бахрейне сильнейшим стал опытный китайский гонщик из команды UNI-Virtuosi, Роберт Шварцман после аварии на старте финишировал седьмым

Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне

Вслед за Лиамом Лоусоном и Оскаром Пиастри, покорившими вершину подиума Ф2 в коротких субботних гонках, свое имя в список победителей сезона-2021 вписал и Гаунью Чжоу. Днем ранее он упустил победу из-за того, что не стал менять шины в концовке – но в длинной воскресной гонке умело использовал резину и стал сильнейшим.  

Поначалу, правда, казалось, что спор за победу поведут совсем другие гонщики. Со старта лидерство захватил Кристиан Лундгор из ART. Протеже Alpine ненадолго опередил Фелипе Другович, но датчанин смог отыграться. 

Ближе к середине гонки в спор за лидерство вмешался триумфатор второй субботней гонки Пиастри. Он прошел Друговича, а затем и Лундгора – но в этот момент ход гонки оказался нарушен сработавшим в кокпите у Джанлуки Петекофа огнетушителем. 

 

Судьи ввели режим VSC, а затем и выпустили на трассу машину безопасности. Новым лидером благодаря позднему пит-стопу стал Маркус Армстронг, которого преследовали Пиастри и Рихард Версхор. 

Молодой голландец из MP Motorsport – чей контракт на участие в сезоне был подтвержден последним в пелотоне – отлично принял рестарт, вырвался вперед и начал отрываться. 

Однако опыт позволил Чжоу, стартовавшему с поула и поначалу державшемуся чуть позади, настичь Версхора, а за несколько кругов до финиша и обойти того в первом повороте – что стало залогом второй в карьере победы китайца в Ф2.

 

Шины у Версхора окончательно утратили кондиции, и в последних поворотах он упустил первый в карьере подиум, пропустив еще и Даниэля Тиктума с первым победителем уик-энда Лиамом Лоусоном.

Россиянин Роберт Шварцман уже на первом торможении врезался сзади в машину Роя Ниссани. Судьи наказали петербуржца проездом через боксы, но из-за машины безопасности он вернулся в борьбу и в итоге финишировал седьмым, показав, кроме того, лучшее время круга. 

 

А вот напарник россиянина Пиастри не сумел заработать очков: в борьбе с Тиктумом за место на подиуме австралиец закрутился после контакта и выбыл из гонки незадолго до клетчатого флага. Судьи рассмотрели обстоятельства их столкновения в послестартовой связке и сочли ее гоночным инцидентом. 

 

Также не повезло соперникам Пиастри по лидирующей группе на первом отрезке – сменив шины, Лундгор и Другович начали терять позиции, а также получили по пять штрафных секунд за нарушение правил позади машины безопасности. 

В итоге Фелипе хотя бы заработал очки за девятое место, а Кристиан и вовсе оказался за пределами десятки. 

Пятое место досталось Армстронгу, шестым стал Джехан Дарувала, зачетные баллы также получили Тео Пуршер и Маттео Наннини.

Сезон Формулы 2 теперь продолжится только в конце мая в Монако.

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Результаты третьей гонки Формулы 2 в Бахрейне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi -  
2 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 0.400 0.400
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 2.900 2.900
4 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 4.000 4.000
5 New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 9.700 9.700
6 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 11.900 11.900
7 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 12.100 12.100
8 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 18.400 18.400
9 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 19.700 19.700
10 Italy Маттео Наннини HWA Racelab 19.800 19.800
11 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 20.900 20.900
12 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 21.200 21.200
13 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 27.300 27.300
14 Japan Марино Сато Italy Trident 28.800 28.800
15 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 31.500 31.500
16 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 40.600 40.600
17 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 48.400 48.400
18 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 1'01.900 1'01.900
19 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 3 laps  
  Brazil Джанлука Петекоф Spain Campos Racing 17 laps  
  Italy Алессио Деледда HWA Racelab 32 laps  
  Israel Рой Ниссани France DAMS 32 laps  
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Автор Александр Кабановский

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