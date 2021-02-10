Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Новость

Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2

Поделились
Комментарии
Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2
Автор:
, Ответственный редактор

Французская команда Формулы 1, с этого сезона сменившая имя на Alpine, представила состав своей молодежной академии

Так как все программы концерна, связанные со спортом, теперь отнесены к бренду Alpine, то и молодежная программа сменила имя, став Академией Alpine. А вот ее лидеры остались прежними – китаец Гуанью Чжоу и датчанин Кристиан Лундгор сохранили свои места. На презентации в среду было объявлено, что оба продолжат карьеру в Формуле 2 – причем в тех же командах, что годом ранее.

Чжоу, защищавший цвета UNI-Virtuosi, стал в 2020-м шестым в общем зачете. Он выиграл в Сочи и еще пять раз поднимался на подиум. Для 21-летнего гонщика из Шанхая предстоящий сезон Ф2 станет уже третьим в карьере.

Для Лундгора прошлый год был дебютным в главной молодежной серии (не считая пары пробных стартов в 2019-м). Выступая за ART, он демонстрировал хорошую скорость и дважды победил, но не всегда был стабилен. 19-летний пилот завершил чемпионат на седьмой строчке. 

Также предстоящий сезон в Ф2 проведет еще один протеже Renault/Alpine, чемпион Формулы 3 Оскар Пиастри, который будет напарником Роберта Шварцмана в Prema. О его контракте было известно уже давно.

Также поддержку французов на 2021 год получили выступающие за MP Motorsport в Формуле 3 француз Виктор Мартен и бразилец Кайо Коллет. А вот Макс Фьютрелл, проваливший прошлый сезон в Ф3, был исключен из Академии.

После сделанного объявления в пелотоне Формулы 2 на будущий сезон осталось всего пять вакансий. Новый чемпионат стартует в конце марта в Бахрейне.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)

Команда Гонщик
Italy Prema Racing 1 Russia Роберт Шварцман
2 Australia Оскар Пиастри
United Kingdom UNI-Virtuosi 3 ChinaГуанью Чжоу
4 Brazil Фелипе Другович
United Kingdom Carlin 5 United Kingdom Даниэль Тиктум
6 India Джехан Дарувала
United Kingdom Hitech Grand Prix 7 New Zealand Лиам Лоусон
8 Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix 9 DenmarkКристаин Лундгор
10 France Тео Пуршер
Netherlands MP Motorsport 11  
12 Germany Лирим Цендели
Czech Republic Charouz Racing System 14  
15  
France DAMS 16 Israel Рой Ниссани
17 New Zealand Маркус Армстронг
Spain Campos Racing 20 Switzerland Ральф Бошунг
21 Brazil Джанлука Петекоф
Germany HWA Racelab 22 Italy Маттео Наннини
23 Italy Алессио Деледда
Italy Trident 24  
25  
Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2

Предыдущая новость

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

2
Формула 1

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

1дн
3
Формула 1

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

1дн
4
Формула 1

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

5
Формула 1

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

1дн
Самое важное:
Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2
F2

Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2
F2

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2

8 февр. 2021 г.
Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота
F2

Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота

8 февр. 2021 г.
Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2
F2

Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2

29 янв. 2021 г.
Умер владелец бывшей команды Петрова
F2

Умер владелец бывшей команды Петрова

28 янв. 2021 г.
Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Формула 1 / Новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1 / Новость

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Самое читаемое Сегодня

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюарт Гран При Италии рассказал об их беседе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюарт Гран При Италии рассказал об их беседе

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росси посоветовал Ferrari брать пример с Red Bull

Самое важное:

Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2
F2 Формула 2 / Новость

Чжоу и Лундгор сохранили поддержку Renault и проведут сезон-21 в Ф2

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2
F2 Формула 2 / Новость

Шварцман поставил задачу на 2021 год – стать чемпионом в Формуле 2

Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота
F2 Формула 2 / Новость

Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота

Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2
F2 Формула 2 / Новость

Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.