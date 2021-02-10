Так как все программы концерна, связанные со спортом, теперь отнесены к бренду Alpine, то и молодежная программа сменила имя, став Академией Alpine. А вот ее лидеры остались прежними – китаец Гуанью Чжоу и датчанин Кристиан Лундгор сохранили свои места. На презентации в среду было объявлено, что оба продолжат карьеру в Формуле 2 – причем в тех же командах, что годом ранее.

Чжоу, защищавший цвета UNI-Virtuosi, стал в 2020-м шестым в общем зачете. Он выиграл в Сочи и еще пять раз поднимался на подиум. Для 21-летнего гонщика из Шанхая предстоящий сезон Ф2 станет уже третьим в карьере.

Для Лундгора прошлый год был дебютным в главной молодежной серии (не считая пары пробных стартов в 2019-м). Выступая за ART, он демонстрировал хорошую скорость и дважды победил, но не всегда был стабилен. 19-летний пилот завершил чемпионат на седьмой строчке.

Также предстоящий сезон в Ф2 проведет еще один протеже Renault/Alpine, чемпион Формулы 3 Оскар Пиастри, который будет напарником Роберта Шварцмана в Prema. О его контракте было известно уже давно.

Также поддержку французов на 2021 год получили выступающие за MP Motorsport в Формуле 3 француз Виктор Мартен и бразилец Кайо Коллет. А вот Макс Фьютрелл, проваливший прошлый сезон в Ф3, был исключен из Академии.

После сделанного объявления в пелотоне Формулы 2 на будущий сезон осталось всего пять вакансий. Новый чемпионат стартует в конце марта в Бахрейне.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)