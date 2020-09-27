Четыре команды Формулы 2 потребовали наказать Prema за обиду Шварцмана

Сразу четыре команды Формулы 2 намерены подать апелляцию и потребовать более жесткого наказания для Prema, за которую выступают россиянин Роберт Шварцман и лидер чемпионата Мик Шумахер.

В субботней гонке в Сочи команда неожиданно зазвала обоих гонщиков на пит-стоп на одном круге, не имея для этого очевидной необходимости. Шумахер шел первым, так что решение доставило проблемы ехавшему следом Шварцману, который, во-первых, потерял время в ожидании окончания пит-стопа напарника, в во-вторых столкнулся с заминкой на своем пит-стопе, к которому механики оказались не столь готовы.

На видеотрансляции было видно, что когда Шумахер заехал в боксы, руководитель команды Рене Росин активно жестикулировал механиков, требуя обслужить немца первым. При этом Росин не входит в ограниченный правилами круг лиц в команде, имеющих право непосредственно руководить механиками во время гонки. За это его лично судьи уже оштрафовали на 10 тысяч евро.

Сам Мик Шумахер после гонки взял на себя ответственность за произошедшее. По его словам, он обещал команде поехать в боксы на круг позже, так что механики готовились принять именно Шварцмана. Но буквально на последних поворотах он почувствовал скольжение задних колес и свернул в боксы, в последний момент уведомив об этом команду. Не знавший об этом Шварцман свернул в боксы следом.

Теперь дополнительного наказания для Prema за неспортивное поведение требуют команды ART Grand Prix, Carlin, DAMS и UNI-Virtuosi. На то, чтобы подать апелляцию, у них есть четверо суток.