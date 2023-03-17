Чемпион Ф3 Мартен впервые выиграл квалификацию Формулы 2

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Отличный круг позволил Виктору Мартену стать сильнейшим уже во второй квалификации после перехода в Ф2. Он показал время 1:41.326, которое оказалось на три четверти секунды лучше, чем у любого из соперников.

Правда, получасовая сессия дважды прерывалась красными флагами – сначала из-за разворота Рихарда Версхора в 22-м повороте, а затем – после остановки почти в этом же месте Артура Леклера, которого подвела машина.

Во втором случае заезды уже не возобновили, что лишило нескольких пилотов возможности провести решающую быструю попытку.

Вторым в итоге стал Оли Бирман из Prema, третьим, уступив ему 0,001 секунды – лидер сезона Тео Пуршер. Такой же оказалась разница между четвертым местом Джека Дуэна и пятым Джехана Дарувалы.

Реверсивный субботний поул достался американцу Джеку Кроуфорду, рядом с ним место на решетке займет возмутитель спокойствия первого этапа Ральф Бошунг.

Результаты квалификации Формулы 2 в Саудовской Аравии