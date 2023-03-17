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Формула 2 / Джидда Отчет о квалификации

Чемпион Ф3 Мартен впервые выиграл квалификацию Формулы 2

Француз из команды ART стал сильнейшим в пятничной сессии в Джидде, прерванной красными флагами

Меган Уайт
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Чемпион Ф3 Мартен впервые выиграл квалификацию Формулы 2
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Отличный круг позволил Виктору Мартену стать сильнейшим уже во второй квалификации после перехода в Ф2. Он показал время 1:41.326, которое оказалось на три четверти секунды лучше, чем у любого из соперников. 

Правда, получасовая сессия дважды прерывалась красными флагами – сначала из-за разворота Рихарда Версхора в 22-м повороте, а затем – после остановки почти в этом же месте Артура Леклера, которого подвела машина. 

Во втором случае заезды уже не возобновили, что лишило нескольких пилотов возможности провести решающую быструю попытку. 

Вторым в итоге стал Оли Бирман из Prema, третьим, уступив ему 0,001 секунды – лидер сезона Тео Пуршер. Такой же оказалась разница между четвертым местом Джека Дуэна и пятым Джехана Дарувалы. 

Реверсивный субботний поул достался американцу Джеку Кроуфорду, рядом с ним место на решетке займет возмутитель спокойствия первого этапа Ральф Бошунг.

Результаты квалификации Формулы 2 в Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 11 1'41.326  
2 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 10 1'42.070 0.744
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 11 1'42.071 0.745
4 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 10 1'42.110 0.784
5 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 9 1'42.111 0.785
6 Japan Аюму Иваса France DAMS 10 1'42.120 0.794
7 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 10 1'42.295 0.969
8 India Куш Майни Spain Campos Racing 9 1'42.360 1.034
9 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 8 1'42.497 1.171
10 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 11 1'42.553 1.227
11 France Клемент Новалак Italy Trident 11 1'42.576 1.250
12 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'42.617 1.291
13 Monaco Артур Леклер France DAMS 9 1'42.629 1.303
14 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 11 1'42.686 1.360
15 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 9 1'42.754 1.428
16 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 11 1'42.795 1.469
17 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 11 1'42.819 1.493
18 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 10 1'42.854 1.528
19 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 9 1'43.079 1.753
20 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 4 1'43.385 2.059
21 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 9 1'43.736 2.410
22 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 10 1'45.027 3.701
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Пуршер выиграл воскресную гонку Ф2 после большой аварии в дебюте

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