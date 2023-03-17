Чемпион Ф3 Мартен впервые выиграл квалификацию Формулы 2
Француз из команды ART стал сильнейшим в пятничной сессии в Джидде, прерванной красными флагами
Отличный круг позволил Виктору Мартену стать сильнейшим уже во второй квалификации после перехода в Ф2. Он показал время 1:41.326, которое оказалось на три четверти секунды лучше, чем у любого из соперников.
Правда, получасовая сессия дважды прерывалась красными флагами – сначала из-за разворота Рихарда Версхора в 22-м повороте, а затем – после остановки почти в этом же месте Артура Леклера, которого подвела машина.
Во втором случае заезды уже не возобновили, что лишило нескольких пилотов возможности провести решающую быструю попытку.
Вторым в итоге стал Оли Бирман из Prema, третьим, уступив ему 0,001 секунды – лидер сезона Тео Пуршер. Такой же оказалась разница между четвертым местом Джека Дуэна и пятым Джехана Дарувалы.
Реверсивный субботний поул достался американцу Джеку Кроуфорду, рядом с ним место на решетке займет возмутитель спокойствия первого этапа Ральф Бошунг.
Результаты квалификации Формулы 2 в Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|11
|1'41.326
|2
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|10
|1'42.070
|0.744
|3
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|11
|1'42.071
|0.745
|4
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|10
|1'42.110
|0.784
|5
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|9
|1'42.111
|0.785
|6
|Аюму Иваса
|DAMS
|10
|1'42.120
|0.794
|7
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|10
|1'42.295
|0.969
|8
|Куш Майни
|Campos Racing
|9
|1'42.360
|1.034
|9
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|8
|1'42.497
|1.171
|10
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|11
|1'42.553
|1.227
|11
|Клемент Новалак
|Trident
|11
|1'42.576
|1.250
|12
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'42.617
|1.291
|13
|Артур Леклер
|DAMS
|9
|1'42.629
|1.303
|14
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|11
|1'42.686
|1.360
|15
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|9
|1'42.754
|1.428
|16
|Роман Станек
|Trident
|11
|1'42.795
|1.469
|17
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|11
|1'42.819
|1.493
|18
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'42.854
|1.528
|19
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|9
|1'43.079
|1.753
|20
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|4
|1'43.385
|2.059
|21
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|9
|1'43.736
|2.410
|22
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'45.027
|3.701
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