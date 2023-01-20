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Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2

Француз перейдет в более «взрослую» категорию – вместе с девятью бывшими соперниками

Меган Уайт
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Чемпион Ф3 Мартен продолжит выступать за ART – теперь в Ф2
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В четверг ART подтвердила, что одним ее пилотом в новом сезоне Формулы 2 станет Тео Пуршер – а в пятницу назвала имя его напарника. Обошлось без сенсаций: французский коллектив продолжил сотрудничество со своим соотечественником Виктором Мартеном, который в прошлом году в острой борьбе выиграл титул в Формуле 3.

21-летний Мартен входит в Академию Alpine, а в ноябре он уже провел в составе ART тесты на машине Ф2 в Абу-Даби. 

«Предстоящий сезон будет ярким, у меня нет проблем с мотивацией, – цитирует пилота пресс-служба. – После успешного года с ART я не допускал даже мыслей о возможности сменить команду.

Мне не терпится начать выступления в Ф2, сложном и конкурентном чемпионате. Тесты позволили отмести небольшие сомнения с моей адаптацией, я сразу почувствовал себя комфортно и уверенно. Моя цель – сделать все возможное для завоевания титула уже в дебютном сезоне. У нас с ART есть для этого все необходимое – и большие амбиции».

Мартен станет в новом сезоне одним из десяти пилотов, которые перешли из Ф3 в Ф2. В этом списке – Оли Бирман, Зейн Мэлони, Исак Хаджар, Артур Леклер и Джек Кроуфорд, главные действующие лица прошлого сезона. 

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Пуршер продлил контракт с ART и останется в Формуле 2 на третий сезон

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